Fedez perde la causa contro Daniela Martani: come ha reagito lei alla sentenza del giudice? Scopri cosa ha pubblicato online.

Nello stress che sta vivendo Fedez in questi giorni arriva una brutta notizia per il rapper: l’ex marito di Chiara Ferragni ha perso la causa contro Daniela Martani ed è stato condannato dal giudice a pagare le spese legali. Ma per quale motivo si è tenuta questa diatriba legale tra il rapper e l’ex gieffina? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme, anche per scoprire in che modo ha reagito lei alla sentenza (l’ennesima brutta notizia per Federico che, in questi mesi, ha dovuto convivere prima con il Pandoro Gate, poi con la rottura con Chiara Ferragni e, infine, con la perdita del suo podcast Muschio Selvaggio per via di un’altra causa che ha assegnato il programma al rivale ed amico di un tempo, Luis Sal).

LEGGI ANCHE:– Perché Fedez è sparito dai social? Non è la prima volta che accade, ma stavolta non c’entra Chiara Ferragni.

Fedez perde la causa contro Daniela Martani: lei reagisce sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fedez ha perso una causa contro Daniela Martani risalente al 2018, quando il rapper festeggiò il suo compleanno in un supermercato. La festa degenerò con lancio e spreco di cibo e una pioggia di accuse.

Tra queste, ci fu anche quella di Daniela Martani che, su Twitter, commentò con un caustico “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like“.

Fedez la querelò, facendo causa a Daniela Martani. In cambio, però, ha ottenuto solo un’archiviazione nell’ottobre 2019 alla quale ha fatto opposizione, per una diatriba legale che si è conclusa solo ora, dopo circa sei anni.

Il giudice ha stabilito che gli “epiteti ‘idioti’ e ‘palloni gonfiati’ riferiti al rapper e alla moglie, risultano ‘leciti alla luce del contesto‘” e che le condotte “bizzarre e opinabili” dell’ex coppia “si esponevano a comprensibili e prevedibili critiche del pubblico”.

A riguardo, il commento di Daniela Martani è arrivato immediatamente. Su X, l’ex gieffina ha cinguettato: “Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la 4 volta in tribunale. Ringrazio il mio avvocato per avermi difesa. Basta usare querele e denunce per zittire le critiche. Marc Jacobs, hai tutta la mia solidarietà“.

Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. #Fedez ha perso per la 4 volta in tribunale.

Ringrazio il mio avvocato @AntoPolimeni per avermi difesa. Basta usare querele e denunce per zittire le critiche. @marcjacobs hai tutta la mia solidarietà… — Daniela Martani (@dany_martani) June 17, 2024

Fedez contro Marcell Jacobs: la lite sulla società della madre finisce in tribunale. Di cosa è accusato il campione olimpico

In realtà, Daniela Martani ha commesso una piccola gaffe, dato che Fedez è in causa contro l’atleta Marcell Jacobs e non contro il brand Marc Jacobs, taggato nel suo post. Ad ogni modo, cosa è successo tra il rapper e il corridore?

Tutta questione di diritti di immagine. La Dome, di proprietà della madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, gestiva infatti l’immagine pubblica di Jacobs. A un certo punto, però, l’atleta ha deciso di rompere l’accordo, vedendosi opporre una causa civile dall’agenzia, accusando la società di non aver curato nel migliore dei modi i suoi interessi per dei ritardi dopo la vittoria a Tokyo.

La situazione finì in tribunale, con una querela per diffamazione sulla quale il giudice non si è ancora pronunciato.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset