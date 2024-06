Perché Fedez è sparito dai social? Non è la prima volta che accade, ma stavolta non c’entra Chiara Ferragni.

Cosa è successo a Fedez, perché è sparito dai social? Questa è la domanda che si stanno facendo tantissimi suoi fan in giro per il web, dato che è da qualche giorno che il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni non si sta facendo né vedere e né sentire. Un’assenza strana secondo gran parte del suo pubblico ma sulla quale sembra evere le idee chiare il giornalista Roberto Alessi che ne ha parlato a Pomeriggio 5. Anche perché questa non è certo la prima “sparizione” dalle reti sociali del buon Federico Lucia. Ma quale sarà la verità a riguardo? Il rapper sta male o gli è forse successo qualcosa? Oppure la sua pausa deriva soltanto da una voglia di staccare la spina? Non ci resta che andare a scoprire insieme qual è la verità a riguardo!

Fedez sparito dai social: cosa è successo al rapper?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fedez è sparito dai social da qualche giorno, ma non è la prima volta che accade. Già nel marzo 2023 era accaduto qualcosa del genere e, quindi, i suoi fan si stanno preoccupando ancora una volta.

All’epoca saltò anche la conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol. Si era parlato di un malore e delle sue condizioni di salute…

Stavolta la questione è piuttosto simile. Pare che il rapper sia stato poco bene ma, secondo quanto trapela dalle voci di corridoio, sembra che non sia stato ricoverato in ospedale ma sia a casa sua.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ne ha parlato a Pomeriggio 5 e sembra smentire le voci di un malore.

“Ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié – ha rivelato – E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento“.

Che l’assenza del rapper sia dovuta solo a un periodo intenso di impegni?

