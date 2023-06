Scena surreale al TG 5 per lo speciale dedicato alla morte di Silvio Berlusconi: ecco cosa ha detto Paolo De Debbio a Barbara D’Urso.

È andato in scena un momento surreale nello speciale del TG5 dedicato alla morte di Silvio Berlusconi: Paolo Del Debbio ha detto delle parole a Barbara D’Urso che stanno facendo discutere moltissimo i telespettatori. In onda, infatti, si è visto qualcosa che qualcuno ha giudicato come totalmente irrispettoso nei confronti della conduttrice televisiva, altri come una sorta di presa in giro da parte di Del Debbio. Ma cosa sarà mai accaduto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Paolo Del Debbio fa discutere per quelle parole a Barbara D’Urso durante lo speciale Tg5 su Berlusconi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante lo speciale del TG5 dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, Paolo Del Debbio ha ospitato anche Barbara D’Urso.

Ed è stato proprio a lei che ha detto: “Ora, appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi perché l’hai trattenuta durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente“.

La D’Urso è parsa incredula di quelle parole e si è limitata a chiudere gli occhi e a scuotere la testa, completamente basita. Ma le frasi pronunciate da Del Debbio a molti sono parse assurde.

“Ma perché la trattano tutti a pesci in faccia, poverina?”, ha scritto una persona riportando il dialogo surreale. E un’altra persona fa eco: “Barbara spremuta fino al midollo dall’azienda per poi essere trattata così, cioè una cosa fuori da ogni grazia“. E ancora: “È davvero schifoso il modo in cui la trattano nella sua azienda comunque“.

Insomma, una levata di scudi in favore della D’Urso. Non poteva essere altrimenti.

Massimo Boldi non ammesso ad Arcore per rendere l’ultimo saluto a Berlusconi: cosa è successo fuori dalla villa

Nel frattempo, è successo qualcosa di assurdo a Villa San Martino, nel momento di rendere omaggio alla salma di Berlusconi. Per evitare disordini, sono state ammesse soltanto le persone più vicine, tanto che alcune persone sono rimaste escluse.

Stiamo parlando di Massimo Boldi e Antonio Razzi. I due, arrivati insieme, non sono stati ammessi all’interno della villa di Arcore, rimandando l’ultimo saluto all’imprenditore ed ex Presidente del Consiglio ai funerali previsti per oggi pomeriggio.

