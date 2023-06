Emilio Fede è venuto a sapere della morte di Silvio Berlusconi nel corso di una diretta Instagram. Ma come avrà mai reagito?

Per anni Emilio Fede è stato uno degli uomini di punta di Silvio Berlusconi, giornalista più importante delle sue reti televisive, amico fidato e uomo di fiducia. Ha tuttavia scoperto la morte del fondatore di Mediaset come l’hanno fatto tanti di noi: durante una diretta Instagram. Ma come avrà reagito l’ex direttore del TG4?

Emilio Fede scopre la morte di Berlusconi su Instagram: la reazione

All’età di 91 anni, Emilio Fede tiene ogni mattina una diretta Instagram e, proprio nel corso di questa diretta, è venuto a sapere della scomparsa di Silvio Berlusconi.

Nei commenti, le persone hanno cominciato a scrivere la notizia della morte. Lui, inizialmente incredulo, ha chiesto immediatamente conferma ai suoi collaboratori. E, quando questa è arrivata, si è lasciato andare alla tristezza, ma anche ai ricordi, facendo rivedere fotografie e parlando del loro rapporto.

“La notizia è ufficiale? Oh Madonna. P….a la miseria – ha esordito – Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa e poi c’era molto affetto. Ed è sempre stato ricambiato da me negli anni. Non mi va di dire che sia certezza, perché mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare al miracolo, lui lo merita il miracolo. Con tutte le cose che ha fatto per rendere il paese più vicino a quello che lui sognava. Anzi sogna, parliamo al presente“.

Nel frattempo, cominciano anche a susseguirsi alcune notizie sull’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. I funerali saranno celebrati mercoledì 15 giugno al Duomo di Milano. Fino ad allora, la salma rimarrà ad Arcore, a Villa San Martino.

Non ci sarà però alcuna Camera Ardente, ma soltanto la possibilità per i familiari e gli amici di fare visita. Questa è stata la decisione presa dal comando provinciale dei Carabinieri di Milano, nonostante inizialmente si sia pensato di allestire la camera ardente proprio negli studi utilizzati per l’Isola dei Famosi.

La decisione delle forze dell’ordine è legata a questioni di sicurezza e di ordine pubblico.

Photo Credits: Kikapress