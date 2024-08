Elodie finisce ancora una volta nel mirino di Paola Ferrari: la giornalista l’accusa di mostrare il lato B “mentre lotta contro il patriarcato”.

Scoppia la polemica per un semplice post pubblicato su Instagram da Paola Ferrari che, ancora una volta, se la prende tremendamente con Elodie. La giornalista, infatti, non è mai stata tenera nei confronti della cantante, mettendo sul banco dell’accusa gli outfit succinti o estremamente sensuali da questa sfoggiata. Peccato però che non sempre i suoi post riescano a far breccia nel cuore del popolo dei social, tanto è vero che i commenti che ribaltano completamente l’accusa sono decisamente tanti. Ma per quale motivo Paola Ferrari se la sarà presa con Elodie stavolta? Di cosa avrà mai accusato l’artista? E qual è stata invece la reazione del web? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Paola Ferrari ancora contro Elodie: cosa ha scritto sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Che Paola Ferrari non ami particolarmente Elodie è risaputo. La giornalista si è spesso scagliata contro le prese di posizione della cantante ma anche contro i suoi outfit sexy.

Lo ha fatto ancora pubblicando un post su Instagram nel quale Elodie viene mostrata di spalle durante una performance, vestita in un costume nero molto aderente e sexy, che poco lascia all’immaginazione riguardo al suo lato B. Nella foto, inoltre la si vede tenersi ad un palo, suggerendo che potrebbe trattarsi di una pole dance messa in scena durante un live.

Fin qui nulla di strano se non fosse che, sotto la foto, è scritto “ELODIE MENTRE LOTTA CONTRO IL PATRIARCATO“, come a commentare una certa contraddizione con il contesto sessualizzato della performance. A metterci il carico è arrivata anche la caption della stessa Ferrari: “Elodie politicamente può e deve pensarla come vuole, ma rivendicare la lotta al Patriarcato e la libertà delle donne facendo vedere il Lato B è profondamente scorretto. Le battaglie delle donne hanno altri valori. E la mercificazione del corpo non è fra questi“.

Il messaggio è chiaro ancora una volta, peccato che in molti abbiano rivolto il post contro la Ferrari, come un boomerang.

Tra un “ti rode, eh?” e un “Tu invece non lotti per nessuno e sei invidiosa delle giovani e belle“, c’è chi scrive: “Ma passiamo al tuo post prima di questo, e tutto torna“.

Il riferimento è infatti all’ultimo post di Paola Ferrari, nel quale si mostra con indosso un bikini blu, che ben ne mette in risalto il generoso décolleté…

Photo Credits: Kikapress