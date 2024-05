Paola Ferrari (ancora) contro Elodie: a La Volta Buona si torna sulla polemica riguardante gli abitini e le pose sexy della cantante.

Scoppia la polemica per quanto detto ieri pomeriggio a La Volta Buona di Caterina Balivo, nel momento in cui la conduttrice, ospitando Paola Ferrari, si è lasciata sfuggire il nome di Elodie. Con la cantante, infatti, la celebre giornalista ha dato da qualche tempo avvio ad una polemica riguardante le sue pose sexy e le mise succinte. La stessa polemica Paola Ferrari l’ha riproposta praticamente identica anche negli studi di Rai Uno, raccogliendo sia la reazione sdegnata della conduttrice che quella del pubblico del programma. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile su Elodie? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Paola Ferrari con Elodie a La Volta Buona: cosa è successo in tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La giornalista Paola Ferrari è stata ospitata nella puntata de La Volta Buona del 6 maggio.

“Bella… quanto è bella“, ha esordito Paola Ferrari non appena Caterina Balivo ha nominato Elodie.

Poi la conduttrice ha aggiunto “è bravissima, tiene la scena“.

Ed è lì che Paola Ferrari si è lasciata andare, dicendo: “Bravissima adesso non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ed è bellissima, ecco“.

A quel punto, però, Caterina ha notato: “Tu su questa cosa hai detto che usare queste mise troppo audaci per cantare a te non piacciono. Ma se ci pensi, la Carrà e Mina erano molto trasgressive. Se ci pensi, Elodie non è che sta facendo…”

“Non mi dire così perché io soffro – ha risposto la Ferrari – Tu non mi puoi parlare della Carrà e di Mina… Io perché me la sono presa con Elodie, che trovo bellissima? Perché tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera“.

Poi ha aggiunto: “Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma“.

Poi però la Balivo ha notato: “Anche tu sei stata molto sexy, Paola Ferrari“.

E la giornalista ha risposto: “Eh, da morire, guarda…”

“Paola, ma a Ballando con le stelle!”, le ha fatto notare la Balivo.

“Ero un tronchetto, guarda. Anzi, io e il grande Fabrizio Frizzi eravamo due tronchetti”, ha concluso la Ferrari.

Caterina Balivo ha criticato pesantemente l’amica di Elodie: ‘Quel vestito e la mano per allargare’. Cosa scrisse sui social su Diletta Leotta

In realtà la stessa Balivo qualche anno fa fu coinvolta in una polemica simile. Non con Elodie come Paola Ferrari ma con una diretta concorrente: Diletta Leotta.

Ai tempi di Sanremo 2017, infatti, la conduttrice scrisse: “Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna“. Il riferimento era tutto alla Leotta sul palco dell’Ariston… Che si sia dimenticata di questa piccola polemica?

Photo Credits: Kikapress