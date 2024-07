Un audio inedito di Emanuela Orlandi trasmesso da Chi l’ha visto. Il reperto fa impazzire il popolo dei telespettatori di Rai Tre.

Sta facendo molto discutere quello che è successo nella puntata di Chi l’ha visto del 3 luglio, all’interno della quale Federica Sciarelli è tornata sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, facendo riferimento ad un audio inedito che ha sconvolto il pubblico della trasmissione di Rai Tre, che da oltre vent’anni nelle sue inchieste si occupa di cercare di risolvere i casi delle persone scomparse. Si tratta essenzialmente di una telefonata nella quale sembra che si senta proprio la voce della ragazza, cittadina vaticana di 15 anni, scomparsa il 22 giugno 1983, in quello che rimane a tutt’oggi uno dei più misteriosi casi irrisolti della storia italiana. Ma cosa si sente in quest’audio trasmesso dal programma del terzo canale? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Chi l’ha visto: trasmesso un audio inedito di una telefonata di Emanuela Orlandi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Chi l’ha visto del 3 luglio, Federica Sciarelli ha mandato in onda l’audio inedito di una telefonata nella quale si sente una voce femminile: quella di Emanuela Orlandi.

Si sente il “pronto” di una voce maschile e poi una voce femminile che dice “Convitto Vittorio Emanuele II, st’altr’anno dovrei fare il terzo anno liceo scientifico“.

La telefonata in questione è datata 5 luglio del 1983, tredici giorni dopo la scomparsa di Emanuela. Essa è stata ricevuta a casa Orlandi da parte di uno dei presunti rapitori, ribattezzato “l’Amerikano” per via del suo accento straniero. Secondo il fratello di Emanuela, Pietro, si tratta della voce di lei senza alcun dubbio.

Si sentono anche altre parole come “Di particolare…” o “saranno sedici a gennaio“, o ancora “Mi verranno ad accompagna’ st’altr’anno in un paesino sperduto, per Santa Marinella”.

Inutile dire che i telespettatori sono rimasti sconvolti. Tra un “ma che puntata allucinante, che succede? basta per carità” e un “Puntata horror stasera“, c’è chi scrive “Se mandano ancora una volta in loop sto audio tiro una scarpata al televisore“.

