Alcuni personaggi famosi non hanno ricordato Silvio Berlusconi dopo la sua morte: ecco di chi si tratta (e perché ha causato polemica).

La morte di Silvio Berlusconi è sicuramente un evento epocale, uno spartiacque che ha visto la scomparsa di uno degli uomini più influenti della storia d’Italia: non tutti i personaggi famosi, però, hanno deciso di dedicargli un pensiero, tanto che alcuni non lo hanno affatto ricordato, nemmeno sui social. E in certi casi la questione ha provocato un certo grado di polemiche. Ma quali sono i personaggi che non hanno ricordato il fondatore di Mediaset?

Silvio Berlusconi non ricordato sui social: ecco da chi

Andiamo con ordine e partiamo dal top del top. Chiara Ferragni, tra mille stories e post, non ha fatto alcun riferimento a Silvio Berlusconi né su Instagram né su Twitter. Lo stesso è avvenuto anche per quanto riguarda suo marito Fedez, che non ha nominato l’ex presidente del Consiglio da nessuna parte.

Inutile dire che la decisione dei Ferragnez qualche polemica l’ha causata. “Neanche una parola sulla morte di Berlusconi? Né la tizia, né il marito. Neanche un insulto meritate“, ha scritto una persona sotto l’ultimo post Instagram dell’imprenditrice digitale. E un’altra fa eco: “Neppure un cenno alla scomparsa del Cavaliere Berlusconi… sono allibita“.

Altri personaggi che non hanno ricordato Berlusconi sui social hanno fatto particolarmente scalpore: Ambra Angiolini, ad esempio, come i Ferragnez non ha scritto nulla sulla sua scomparsa. Si tratta di un caso che ha fatto particolarmente scalpore, anche per via del fatto che Ambra sia stata uno dei volti di punta di Mediaset all’inizio degli anni ’90 (e che in passato si sia schierata addirittura politicamente).

Neppure Emma Marrone ha dedicato alcun pensiero a Berlusconi, ma a fare particolare scalpore è stato anche Leonardo Pieraccioni. L’attore toscano ha infatti voluto dedicare un pensiero a Francesco Nuti, scomparso lo stesso giorno del fondatore di Mediaset, ma non ha scritto niente su quest’ultimo.

Photo Credits: Kikapress