Fabrizio Corona ha attirato l’attenzione sui social con un video pubblicato durante un’ecografia della compagna Sara Barbieri. Il video ha suscitato polemiche a causa delle dichiarazioni provocatorie di Corona, che ha usato un linguaggio inappropriato e ha detto una bestemmia in diretta.

Sarà un maschietto: la reazione di Corona

Nel video, Corona ha espresso disappunto per la lunga durata della gravidanza (la cui fine è prevista per il 25 dicembre). “D’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno” ha detto. Corona rivelato che il bambino sarà un maschio, nonostante il suo desiderio di avere una femminuccia. Questo sarà il suo secondo figlio, mentre per Sara Barbieri si tratta della prima gravidanza.

L’atteggiamento di Fabrizio Corona, con il suo stile sempre controverso, ha polarizzato gli spettatori: alcuni lo hanno criticato duramente per il tono provocatorio, mentre altri lo hanno difeso, vedendolo come parte del suo modo di comunicare senza filtri.

La storia tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona e Sara Barbieri stanno insieme da circa tre anni. La loro relazione è iniziata nel 2021, confermata da diversi post sui social e dichiarazioni pubbliche. Durante questo periodo, la coppia ha attraversato alti e bassi, inclusa una breve separazione a dicembre 2023. Tuttavia, si sono riavvicinati e nel 2024 hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio insieme. Nonostante la differenza di età di 26 anni, Corona ha sempre descritto il loro legame come profondo e speciale, con l’intenzione di costruire un futuro solido.

Foto: Kikapress