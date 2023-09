Nina Moric risponde alla parole di Fabrizio Corona su loro figlio Carlos, che soffrirebbe di un serio disturbo

Nina Moric ha risposto alle parole di Fabrizio Corona nell’intervista a “Belve” riguardo a suo figlio Carlos, rivelando la sua profonda delusione e rabbia. Corona ha dichiarato che Carlos, il loro figlio di 21 anni, ha una malattia genetica e avrà sempre bisogno di assistenza. Quando gli è stato chiesto della madre di Carlos, Nina Moric, Corona ha espresso comprensione per la sua situazione ma ha detto che non lo vede mai.

La reazione di Nina Moric è stata immediata. Ha condiviso su Instagram quanto detto da Corona e ha commentato con una serie di massime, criticando Corona duramente. Ha parlato di ripagare il bene con il bene e restituire il male con la giustizia. Ha sottolineato l’importanza di non ferire gli altri lanciando frecciate contro Corona, incluso il riferimento al suo processo in corso, e ha accusato le persone malvagie di sostenersi a vicenda come loro forza principale.

In precedenza, Corona e Nina Moric si erano riavvicinati dopo il rilascio di Corona dal carcere. Ora, per motivi non chiari, Carlos non vive più con sua madre ma con suo padre. Corona ha spiegato che ciò è dovuto al malessere psicologico di Carlos legato alla malattia genetica e ha garantito che suo figlio sarà ben curato anche quando lui non ci sarà più.

Psicosi transitoria acuta, la malattia di cui soffre il figlio di Fabrizio Corona: di cosa si tratta

La malattia che affligge Carlos sarebbe la psicosi transitoria acuta, questo disturbo comporta episodi temporanei in cui il paziente perde il contatto con la realtà, sperimentando allucinazioni e deliri. La madre di Carlos aveva pubblicamente condiviso queste informazioni un anno fa, chiedendo aiuto per il figlio.

Le cause possono variare e includere eventi stressanti, traumi, abuso di sostanze, disturbi dell’umore o psichiatrici come la depressione, il disturbo bipolare e la schizofrenia. La patologia in sé non è genetica, ma può essere influenzata da condizioni psichiatriche sottostanti legate al DNA.

Il trattamento per la psicosi transitoria acuta dipende dalla causa sottostante e dalla gravità dei sintomi, ma può includere supporto psicologico e, in alcuni casi, farmaci antipsicotici. Carlos Maria è stato precedentemente ricoverato in una clinica specializzata in salute mentale in Svizzera.

