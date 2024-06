Fedez: la gaffe con Anna Pepe in live con Il Rosso non piace a nessuno. Cosa ha detto il rapper?

Durante la recente ospitata di Fedez e Anna Pepe in live su Twitch dal Rosso è andato in scena un momento assurdo quando l’ex marito di Chiara Ferragni ha letto un commento sulla collega che ha fatto arrabbiare non poco il padrone di casa ma anche diversi spettatori che hanno assistito alla scena in diretta. Quella di Federico, infatti, è stata una gaffe non di poco conto, sulla quale è difficile far finta di niente. Non ci resta che andare a scoprire che cosa ha combinato…

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospiti in live su Twitch da Il Rosso c’erano Fedez e Anna Pepe. Quest’ultima era in collegamento da casa e, durante la live, stava mangiando un poké.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il rapper, ad un certo punto, ha cominciato a ridere di grosso.

“Non sto capendo“, ha detto quindi Anna. E Fedez ha risposto, leggendo un commento e sganasciandosi dalle risate: “Qualcuno ha scritto ‘Anna, ti prego mangia anche il mio pesce’. Fa ridere“.

Il Rosso si è arrabbiato di brutto, riprendendo Fedez: “Fede, basta, c’è un’artista. Certe volte… io mi dissocio, mi discosto“.

E anche i commenti su Fedez non sono stati certo carini. Tra un “è nella fase della pubertà carino” e uno “sta diventando sempre peggio“, è difficile passar sopra quelle parole.

Anna Pepe rifiuta una collaborazione musicale con lui? Succede in diretta. La reazione di Fedez

Una piccola vendetta Anna Pepe l’ha avuta. Durante la diretta, Il Rosso ha proposto un feat sia a Fedez che a lei. Federico ha subito accettato, mentre Anna ha dapprima detto “Va bene“, salvo poi ripensarci e dire “No, oddio no… ma perché in sto periodo… Secondo me voi due siete un’accoppiata migliore“.

Fedez ha reagito senza proferire parola, guardando in silenzio Il Rosso in faccia, con la sigaretta elettronica in mano.

Photo Credits: Kikapress