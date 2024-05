Fedez non ha andrà in tv sulla Rai: bloccata la sua ospitata al nuovo programma di Alessandro Cattelan. Non è la prima volta che accade.

Il debutto di “Da Vicino nessuno è Normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan che partirà su Rai 2 il prossimo 20 maggio, avrebbe dovuto brillare con la presenza di Fedez, ma l’inaspettato è accaduto, tanto che la tv pubblica ha bloccato l’ospitata del rapper, probabilmente a causa del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino (il personal trainer già noto per il famoso “caffè” preso con Ilary Blasi che sembra essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra la conduttrice e Francesco Totti). Le indiscrezioni, infatti, sembrano confermare che la Rai abbia preso una decisione drastica sull’ex marito di Chiara Ferragni. Ma davvero per questo motivo non potrà andare in televisione? Non ci resta che scoprire cosa dicono di preciso i beninformati.

Fedez: bloccata dalla Rai l’ospitata in tv da Alessandro Cattelan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il portale di Davide Maggio ha annunciato che l’ospitata di Fedez a “Da Vicino Nessuno è Normale”, il nuovo show di Cattelan in arrivo il prossimo 20 maggio, è saltata.

Il cantante, al centro del ciclone mediatico a causa dell’indagine sul presunto coinvolgimento nel pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino, sarebbe dovuto apparire al teatro Parenti di Milano, set della nuova trasmissione del lunedì sera. Tuttavia, la produzione ha preso una decisione netta, probabilmente per via del momento delicato per il rapper.

Questa, tra l’altro, non è la prima volta che Fedez viene escluso dagli schermi della Rai. Già lo scorso autunno, l’ospitata del cantante a “Belve” era stata annullata a seguito degli eventi di Sanremo 2023, salvo poi essere rimandata allo scorso aprile.

La decisione sembra essere stata influenzata dalla volontà della tv pubblica di evitare di mettere in onda un personaggio attualmente coinvolto in una controversia così delicata.

Photo Credits: Kikapress