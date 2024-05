La versione di Fedez sul pestaggio di Cristiano Iovino non convince tutti: il suo linguaggio del corpo messo in discussione da una criminologa a Pomeriggio 5.

Il pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto in una discoteca nella notte tra il 22 e il 23 aprile, sta tenendo banco nelle news del gossip italiano soprattutto per via del fatto che quella sera, in discoteca, era presente anche Fedez. Ma se il rapper, in una video-intervista, aveva perentoriamente affermato di non essere presente al momento del drammatico evento che ha coinvolto il personal trainer, da parte di un’esperta arriva un’importante smentita. Ai microfoni di Pomeriggio 5, infatti, è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che ha analizzato il linguaggio del corpo dell’ex marito di Chiara Ferragni in quel video. Ma cosa è successo davvero? Qual è la verità su quella notte e sul pestaggio di Iovino?

Pestaggio Iovino: Fedez ‘smentito’ dalla criminologa di Pomeriggio 5

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il caso del pestaggio di Cristiano Iovino del 22 aprile sta facendo particolarmente discutere per via del fatto che in quella serata in discoteca fosse presente anche Fedez.

Ebbene, in un video, il rapper aveva sostenuto di non essere presente al momento dell’aggressione del personal trainer. Tuttavia, a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha annunciato il parere della criminologa Anna Vagli, che ha analizzato il linguaggio del corpo di Fedez.

“Fedez ha un atteggiamento teatrale, ma nonostante sembri sicuro di sé il suo linguaggio del corpo ci comunica un profondo disagio – ha detto la dottoressa – Muove rapidamente gli occhi, ha tensione muscolare intorno agli occhi e aggrotta spesso le sopracciglia. Gesticola in maniera anormale rispetto al suo comportamento abituale. Gesticola e muove braccia e mani in maniera impulsiva e incontrollata rispetto al sorriso che esibisce. Sono manifestazioni inequivocabili di una crisi profonda”.

Non sono prove, ovviamente, ma questioni che mettono in dubbio la versione del rapper. Quale sarà la verità? Fedez era presente o no al momento del pestaggio di Cristiano Iovino?

La mamma di Fedez rompe il silenzio sulla questione: la provocazione lanciata sui social. Cosa ha pubblicato

Sulla questione del pestaggio, è intervenuta anche Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez, tramite una storia Instagram provocatoria.

La donna ha rilanciato la definizione del dizionario di Google sulla parola “ossessione“, aggiungendo in sottofondo anche la canzone dei Subsonica “Nuova ossessione“.

Più chiaro di così…

