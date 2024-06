Fedez fa un ‘regalo’ alla sua nuova fidanzata, Garance Authié: si tratta di una mancanza di rispetto per Chiara Ferragni?

Le indiscrezioni e il gossip rivelano che Fedez ha una nuova fiamma, Garance Authié, modella francese di vent’anni molto nota sulle passerelle ma assai meno presente sui social (anche se il fatto che stia frequentando il rapper le sta portando una ventata di notorietà anche su Instagram). I due si nascondono sempre meno, tanto che oramai è facile imbattersi in “prove” della presenza di Garance nelle stories di Federico, come il rapper può essere facilmente scovato in quelle della Authié. Fin qui nulla di strano, niente di particolarmente nuovo per una nuova storia che sta nascendo. Quello che però sta facendo discutere è un particolare ‘regalo’ che il conduttore di Lol – Chi ride è fuori avrebbe fatto alla sua nuova fiamma, che secondo alcuni rappresenta un vero e proprio affronto per Chiara Ferragni.

Fedez e la sua nuova fiamma non si nascondono più: il “regalo” che manca di rispetto a Chiara Ferragni?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quella tra Fedez e Garance Authié è ormai una storia semi-ufficiale. Tra i due c’è qualcosa, è palese, tanto che ormai seminano indizi ovunque.

Nelle stories del rapper si è vista chiaramente la mano di lei, ben riconoscibile da un anello. Poi, nello stesso momento della notte, entrambi hanno pubblicato una foto vista Duomo… Poi, lei ha reso “pubblico” il suo profilo Instagram, fino a poco prima mantenuto privato. Manca praticamente solo una foto insieme…

Quel che è certo è che Fabrizio Corona ha fatto una rivelazione: Fedez avrebbe fatto un ‘regalo’ a Garance che è una sorta di mancanza di rispetto per la sua ormai ex moglie, Chiara Ferragni.

Stiamo parlando di una cena da Cracco in Galleria, nella stessa saletta riservata, là dove i Ferragnez “festeggiavano i successi, le nascite e i momenti vinti“. Forse Fedez poteva evitare di rifare tutto “tale e quale”?

Chiara Ferragni, botta e risposta con la nuova fidanzata di Fedez, Garance Authié. E il papà di Fedez si schiera

Nel frattempo, Chiara Ferragni ha lanciato sui social un’ennesima frecciatina a Fedez, che stavolta sembra rivolta anche a Garance: l’ennesima storia accompagnata da Miu Miu di Tony Effe, acerrimo nemico di Federico, nonché 30 Gradi di Anna, recentemente rifiutatasi di fare un duetto proprio con Fedez.

Garance ha risposto con un video su TikTok nel quale balla e canta sulle note della canzone di Anna, con tanto di sorrisino ammicante sul finale. Una vera e propria frecciatina alla Ferragni. Anche per il suo “ciao Milano” di accompagnamento.

Nel frattempo, però, Franco Lucia (il papà di Fedez) si è schierato a sorpresa dalla parte di Chiara Ferragni, continuando a metterle like ai post… Che non apprezzi la nuova fiamma del figlio?

Photo Credits: Kikapress