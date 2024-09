Tony Effe pubblica un dissing contro Fedez, quest’ultimo replica durante un concerto con una battuta piuttosto elegante. Cosa ha detto?

Quella tra Fedez e Tony Effe è ormai una delle faide più celebri del rap italiano anche perché tra l’ex marito di Chiara Ferragni e l’ex leader della Dark Polo Gang le frecciate sono ormai all’ordine del giorno e i dissing sono stampati a titolo definitivo praticamente ovunque. Anche perché il buon Tony è riuscito a rilasciare una canzone nella quale se la prende sia contro Fedez che contro Niky Savage, ottenendo in risposta la replica (non priva di una certa eleganza) dell’ex marito di Chiara Ferragni. Ma cosa avrà mai detto Tony Effe nel suo dissing? E cosa avrà mai detto Fedez in tutta risposta durante un concerto? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che sta succedendo tra i due artisti.

Fedez risponde al dissing di Tony Effe durante un concerto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tony Effe ha pubblicato un nuovo singolo nel quale se la prende con Fedez, lanciandogli un dissing pregno di tutta una serie di frecciatine tutt’altro che velate.

Tra un “Beneficienza alla chiesa \ Milano centro con i killer” e un “La Chiara dice che mi adora“, c’è anche spazio per riferimenti ben più pesanti.

Tra essi c’è un “La tua bevanda sa di piscio \ l’ho bevuta e mi fa schifo \ guarda me sono bellissimo \ fai beneficenza ma rimani un viscido“.

La prima risposta di Fedez è stata la pubblicazione di una storia nella quale mostra il dito medio e scrive “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza“.

Poi però ha deciso di dare una risposta diversa, ben più elegante e assolutamente non volgare. Durante un concerto a Reggio Calabria, ha concluso l’ultima strofa del suo nuovo singolo ‘DiCaprio’, con una frase: “No, io non sono DiCaprio, ma tu sei Tony Effe“.

Cosa succederà adesso? Dobbiamo attenderci la controreplica di Tony?

Belen Rodriguez interviene nella lite: la reazione della showgirl è davvero inaspettata

Nel frattempo, tra un dissing e una frecciatina tra Fedez e Tony Effe, interviene anche Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, tra l’altro, ha deciso già da quale parte stare, dato che ha commentato il dissing di Tony Effe con una semplice parola: “Grande“.

Insomma, un endorsement inaspettato…

Photo credits: Shutterstock