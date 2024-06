Fedez lancia una frecciata a Valentina Ferragni: per quale motivo si è scatenato contro la sorella dell’ex moglie?

Siamo in un momento nel quale Fedez si sta togliendo moltissimi sassolini dalla scarpa nei confronti della sua ormai ex moglie, Chiara Ferragni, ma non solo: nel mirino del rapper è finita anche la sorella della celebre imprenditrice digitale, Valentina. Il motivo è molto semplice: a Federico non vanno giù tutta una serie di illazioni che stanno comparendo da settimane sui social network, tanto è vero che ha deciso di dire qualcosa che sta facendo discutere ancora di più… ma a che riguardo Fedez se la sarà presa contro Valentina? Cosa gli avrà mai fatto la sorella dell’ex moglie al punto da farlo scatenare così tanto? Non ci resta che andare a scoprirlo inseme.

Fedez e la polemica contro Valentina Ferragni: cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di una diretta Twitch con GrenBaud, Fedez ha tirato in ballo Valentina Ferragni quando si è parlato delle sue nuove fiamme.

Al rapper non è andato giù il fatto che in molti lo abbiano criticato per essersi fatto vedere in giro con ragazze di vent’anni.

Ed è stato lì che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del: ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane’! Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m…a?”.

Il riferimento è chiaro: Valentina Ferragni, lo scorso dicembre, ha pubblicato sui social una foto con in mano una torta una torta di compleanno e la scritta “31 ma ancora rimorchio i 2000” (nel dettaglio, Matteo Napoletano, classe 2001).

Nel frattempo, Fedez si sta districando tra vari dardi che gli arrivano praticamente da ogni dove. Sempre su Twitch, pare che si sia riferito a Chiara Ferragni e alle sue frecciatine.

“Ha detto che le frecciatine che lancia Chiara sui social sono stupide e lui è andato avanti con la sua vita – riporta VeryInutilPeople – Ha anche detto che era andato a Belve solo per aiutare Chiara e che l’ha fatto per i loro figli, ma non è stato apprezzato“.

