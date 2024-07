Flavio Briatore parla di tasse e stipendi a 2046, il podcast di Rovazzi e Marco Mazzoli. Le parole del celebre imprenditore fanno scatenare i commenti. E c’è chi chiede un suo ingresso in politica.

Ospite di 2046, il podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, Flavio Briatore ha toccato vari argomenti ma, tra l’altro, ha parlato di tasse e stipendi. Poi, quando ha ripostato il video del suo intervento sulle sue pagine social, è stato acclamato da una folla di commenti, tra i quali molti hanno auspicato un suo possibile ingresso in politica. Ma cosa avrà mai detto di tanto popolare il celebre imprenditore? Per quale motivo in molti stanno esaltando la sua figura – che di solito, ad ogni affermazione, scatena una controversa bufera che lo vede protagonista? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha detto e i commenti che non hanno fatto che acclamare le sue dichiarazioni.

Flavio Briatore parla di tasse e stipendi. Il web lo acclama

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli al podcast 2046, Flavio Briatore ha parlato di tasse e stipendi: “Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”.

E poi aggiunge: “Aumentare i salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano ora. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare i salari e i soldi spenderli bene”.

L’imprenditore ha ripostato poi il video sulle sue pagine social, dove in molti hanno cominciato ad acclamarlo con parole come “Signor Briatore, ma perché non ha mai pensato di candidarsi??? Complimenti“.

E ancora: “Ci vorrebbe una persona così a governare. Governerebbe come ha fatto con le sue aziende rendendole di successo. Unico imprenditore che ragiona pensando alla gente. Tanta stima“. Oppure: “Forse bisognerebbe abbassare le tasse e cominciare a contenere le spese dello Stato ma sembra che nessuno abbia il coraggio di prendere questa decisione impopolare….gli stipendi aumenterebbero automaticamente“.

Qualcuno fa notare che “C’è gente che vive con meno. Stipendio medio in italia sono 1200/1600 senza vedere i figli senza sabati e senza domeniche“.

Ma non mancano le voci critiche: “Parla lui che paga due lire di affitto per la concessione del Twiga (tipo 20 mila euro) e sfrutta quei quattro dipendenti della spiaggia con salari ridicoli…!”

Oppure: “Briatore 4000 ?? Ma lo sa che una persona con due lauree a milano percepisce 1200 euro al mese e si deve pagare anche l’affitto di una stanza 600 ( un buco di stanza) non può mangiare??? Ma lo sa che una freccia per tornare a casa dalla famiglia costa dai 50 ai 70 euro … mi può spiegare come si può vivere? Le famiglie investono per fare studiare i figli ! Due lauree soldi spesi per anni pensando che??? Questo è il futuro dei nostri ragazzi …”

