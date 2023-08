Scopri quanto costa la scuola del figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore! Le cifre da capogiro della retta annuale all’esclusiva International School of Monaco

Nathan Falco, il rampante figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è tornato sui banchi di scuola anche per l’anno scolastico 2023-2024, suscitando l’interesse e la curiosità di molti appassionati di gossip riguardo al prezzo astronomico dell’istituto esclusivo che frequenta. Ma quanto costa la scuola del figlio di Briatore e Gregoraci? Siamo qui per rispondere proprio a questa domanda!

Quanto costa la scuola del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mamma Elisabetta ha mantenuto la tradizione di accompagnare il giovane Nathan Falco Briatore all’ingresso della scuola, immortalando il momento con una dolce foto madre-figlio. E, come ogni anno, il popolo del web si chiede però quanto effettivamente costi l’educazione in una scuola così prestigiosa come quella dove va il figlio della showgirl e del noto imprenditore.

All’età di 13 anni, Nathan Falco Briatore frequenta infatti la International School of Monaco, un’eccellente istituzione situata a Montecarlo. L’esclusività dell’istituto è reso evidente non solo dalla sua reputazione, ma anche dal costo esorbitante della retta scolastica. Ma qual è l’ammontare esatto che le famiglie devono sborsare ogni anno per garantire a loro figli l’accesso a questo istituto d’élite?

I prezzi da capogiro della scuola da urlo del figlio di Elisabetta Gregoraci

Un’indagine accurata sul loro sito web ci ha portato a scoprire i dettagli della retta annuale della International School of Monaco per l’anno scolastico 2023-24.

Già l’iter di ammissione all’istituto non è certo a buon mercato. Il semplice atto di presentare una domanda di ammissione richiede un pagamento di 250 euro, a cui si aggiungono ulteriori 1.500 euro di spese di iscrizione. Tuttavia, il primo ingresso nell’istituto, che segna l’avvio del percorso educativo, comporta un esborso notevole di 7.000 euro, destinati al miglioramento dei servizi e delle attrezzature scolastiche. In sostanza, una somma considerevole di quasi 9.000 euro è richiesta solo per ottenere il diritto di iscrizione.

Nel caso della classe frequentata da Nathan Falco, che coinvolge ragazzi con età compresa tra i 10 e i 13 anni, la retta annuale raggiunge la cifra incredibile di 31.200 euro. Le classi precedenti, rivolte ai più giovani, presentano costi che variano dagli 8.500 euro annuali del Kindergarten pomeridiano ai 28.200 euro della Secondary School (per bambini dai 7 ai 9 anni).

Considerando che Nathan Falco frequenta l’istituto da alcuni anni, è ragionevole supporre che per l’attuale anno scolastico la sua retta si aggiri intorno ai 33.000 euro, una somma non certo per tutte le tasche.

Photo Credits: Kikapress