La relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla è finita ma il post con il quale lui l’ha annunciato sta facendo discutere. Ecco cosa compare tra gli hashtag.

La relazione tra Drusilla e Francesco Chiofalo è finita: i due sono arrivati a una rottura dopo una relazione fatta di alti e bassi, nella quale hanno litigato spesso soprattutto a causa dei numerosi interventi estetici di lui, non ultimo il suo cambiamento del colore dei suoi occhi. In un video pubblicato sui social è stato direttamente lui a dare l’annuncio, mostrandosi addolorato dalla fine della relazione, sebbene c’è un piccolo dettaglio che ai suoi follower non sembra andare del tutto giù. C’entra forse il modo in cui è finita la sua storia con la ragazza? Vi diciamo soltanto che c’entrano gli hashtag che ha utilizzato… Per il resto, non dobbiamo far altro che andare a scoprire qualcosa di più a riguardo.

I follower notato qualcosa di strano sotto il post sotto il quale Chiofalo annuncia la fine della sua relazione

Francesco Chiofalo ha annunciato la fine della sua relazione con Drusilla in un post che recita: “Tutte le cose finiscono… vi chiedo di avere rispetto perché è un momento difficile per entrambi. L’ennesimo dispiacere in tutta questa situazione per quanto mi riguarda è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti“

Nel video dice: “Io e Drusilla ci siamo lasciati, definitivamente. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto gravi che adesso non mi va di raccontare, magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire io è che in questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche molto dispiaciuto”.

Fin qui è ordinaria amministrazione, sebbene tra i commenti i follower hanno scritto che c’è qualcosa che non torna tra gli hashtag del post: “Nel dolore fra gli hashtag c’è pure il nome degli orologi che pubblicizzi . Lasciati in pessimi rapporti… L’unico rapporto serio tu ce l’hai col chirurgo plastico ed il telefono!”

Qualcun altro scrive: “Gli hashtag per un fine relazione mi spezzano”.

E c’è chi nota invece qualcos’altro: “Il filtro con le lentiggini ti aiutano ad affrontare la situazione immagino“.

La reazione di Drusilla dopo l’addio con Francesco Chiofalo: cosa ha postato sui social

Per ora, invece, Drusilla non ha ancora commentato nulla… Sui suoi canali social, anzi, c’è il silenzio più assoluto. Dirà qualcosa nei prossimi giorni?

Photo Credits: Kikapress