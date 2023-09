Durante la trasmissione di La7 uno strafalcione grammaticale ha fatto inorridire gli spettatori

Su La7 è stata trasmessa una nuova puntata di “In Onda“, il programma di discussione politica e attualità italiana e internazionale.

La conduzione è affidata a Marianna Aprile e Luca Telese, che hanno preso il testimone da David Parenzo e Concita De Gregorio, continuando così una staffetta iniziata a luglio.

Gli ospiti in studio e in collegamento partecipano quotidianamente ai dibattiti su politica italiana, politica estera e attualità. Tra di loro c’è stata anche Anna Falcone (giurista) che durante una delle discussioni della giornata si è resa protagonista di una gaffe grammaticale che non è passata inosservata.

“Ha appena detto “SE SI INVESTIREBBE”. Qui a casa abbiamo avuto un grave mancamento”, ““Se si investirebbe” (Anna Falcone giurista e, sicuramente, italianista)”, ““se si investirebbe”… ma ho sentito bene?” hanno commentato alcuni utenti sui social.

Foto: Kikapress