Un errore da penna rossa compare nella promozione del materiale scolastico di Chiara Ferragni: è polemica sul web per quella svista grammaticale

Chiara Ferragni finisce al centro delle polemiche per un errore grammaticale comparso sul suo sito ufficiale, nella promozione del brand per il materiale scolastico targato con il logo della celebre influencer e imprenditrice digitale. La svista è da penna rossa e sta facendo storcere il naso a tantissimi.

Chiara Ferragni: l’errore grammaticale che scatena le polemiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In occasione del nuovo anno scolastico, Chiara Ferragni ha lanciato il materiale firmato con il suo brand, in collaborazione con una nota azienda produttrice di materiale per la scuola.

Diari, penne, quaderni, temperamatite e tutto l’occorrente è stato messo in vendita sul sito del’imprenditrice, peccato che sia comparso un errore grammaticale di non poco conto.

Invece di “ACQUISTA ORA“, è comparsa la scritta “AQUISTA ORA“, senza la “C”. Un errore grammaticale che ha dato Chiara Ferragni in pasto agli haters, anche se si tratta chiaramente di un refuso dovuto a una disattenzione.

A far notare la svista è stata Selvaggia Lucarelli che su X ha twittato uno screenshot della schermata, facendo scatenare commenti come “Chi ha pubblicato la foto sul sito mi sa che non è andato a SQUOLA” o “Ci vuole la vista di un’aCquila per capirla…”

Qualcuno la getta in polemica dicendo “Io non me la prendo tanto con lei, ma con i genitori che comprano sta roba ai figli“. E c’è chi invece pensa che l’errore grammaticale sia stato una mossa di marketing: “Forse l’ha fatto apposta. Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli“.

I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA. pic.twitter.com/BgqFvNPDtD — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 27, 2023

Photo Credits: Kikapress