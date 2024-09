Gianni Sperti ospite a Verissimo si lascia andare ad alcuni dettagli sul suo matrimonio con Paola Barale: intervista a luci rosse?

Domenica 29 settembre, tra gli ospiti di Verissimo Silvia Toffanin ha potuto intervistare anche Gianni Sperti, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e da ormai tantissimi anni celebre opinionista di un altro programma mariano, Uomini e Donne. L’uomo ha parlato sia di argomenti delicati (come ad esempio una truffa subita alcuni anni fa) ma anche e soprattutto di cronaca rosa. Anche perché l’opinionista del parterre televisivo più famoso d’Italia è stato per quattro anni sposato con Paola Barale. Ed è proprio sul suo matrimonio che sono emersi alcuni interessanti dettagli, tanto che Silvia Toffanin ha commentato il tutto lasciandosi andare un “intervista a luci rosse”. Ma cosa avrà mai detto Gianni nel salotto buono di casa Mediaset? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Gianni Sperti: l’intervista a luci rosse di Verissimo. Cosa ha detto su Paola Barale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Verissimo, Gianni Sperti ha parlato del suo matrimonio con Paola Barale, con la quale è stato sposato dal 1998 al 2002.

“Dopo la separazione, io e Paola non ci siamo più rivisti, sono passati tanti anni. Incontrarla? Non so che effetto potrebbe farmi“, ha esordito.

E ancora: “Nonostante tutto, a me farebbe piacere perché l’ho sempre detto.. è triste passare un pezzo di vita insieme e poi non condividere più neanche una telefonata per sapere come stai“.

È stata lei a voler troncare: “Fino a un certo punto noi ci sentivamo ancora; poi, per suo volere, non ci siamo più sentiti“.

Tuttavia, è in un secondo momento che Gianni si è lasciato andare, parlando delle relazioni che ha avuto dopo: “Ce n’è stata qualcuna, non sono un frate. Ho frequentazioni senza impegno, faccio attività fisica, chiamiamola così… fuori dalla palestra“.

E la conduttrice ha concluso con “Eh, sei un ormone che cammina Gianni. Sta diventando un’intervista a luci rosse“.

La reazione di Paola Barale alle parole di Gianni in tv: sembra che lo abbia fatto apposta. Cosa ha postato poche ore dopo l’intervista e cosa ha detto sul suo amore ‘all’occorrenza’

Nel frattempo, Paola Barale è stata ospitata in una Instagram Stories di Jonathan Kashanian, al quale ha risposto a una provocazione: “Adesso tutti mi scriveranno, ma che bona! È single? Sei single?”

“Più o meno“, ha risposto Paola. Si tratta di una replica a Gianni Sperti?

Photo Credits: Kikapress