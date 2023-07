Giovanni Allevi non è morto: interviene sui social per dare smentita della fake news. Ma c’erano cascati in tanti (anche un famoso VIP).

Sul web si era diffusa una bufala bella e buona che dava Giovanni Allevi per morto. Peccato che il celebre musicista sia vivo e vegeto al punto da sbottare sui social contro chi ha diffuso una fake news. Nel frattempo, tuttavia, in molti avevano creduto alla notizia, tanto da esprimere pubblicamente il proprio dispiacere con un messaggio pubblicato online.

Giovanni Allevi non è morto: la risposta alla bufala

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La diffusione di fake news è una piaga dei nostri giorni, al punto che nella serata di ieri aveva cominciato a circolare la notizia che Giovanni Allevi fosse morto. L’estate scorsa, lo stesso Allevi aveva rivelato di soffrire di mieloma multiplo, un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo.

Tuttavia, a smentire la bufala è arrivato il diretto interessato: Giovanni Allevi non è morto. Non appena è venuto a conoscenza della notizia falsa, il musicista non ha esitato a reagire sui social per smentirla categoricamente.

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto“, ha scritto su Twitter.

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo😁 e non ho mai amato così tanto la vita!

A presto❤️#GiovanniAllevi #IoAspettoAllevi pic.twitter.com/ujjFygGxiX — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) July 13, 2023

Chi aveva creduto alla Fake News sulla morte di Allevi

La notizia, nel frattempo, aveva però scatanato una serie di reazioni e manifestazioni di cordoglio da parte del pubblico. In tanti avevano scritto un messaggio di addio al musicista, anche perché anche qualche testata ufficiale ha cominciato a riportare erroneamente la notizia.

Tra i VIP, anche Carlo Conti è caduto nella trappola. Il conduttore aveva scritto un post commovente per ricordare Allevi, salvo poi rimuoverlo una volta venuto a sapere che la notizia della morte del musicista fosse un fake gigantesco.

