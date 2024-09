Dopo aver rivolto insulti omofobi in risposta a una provocazione, Lino Giuliano potrebbe essere squalificato dal “Grande Fratello”. Il giovane si è scusato

Lino Giuliano, nuovo concorrente del “Grande Fratello”, conosciuto dal pubblico per la sua discussa partecipazione a Temptation Island, sarebbe già a rischio squalifica dopo aver usato insulti omofobi sui social.

Il Grande Fratello inizia senza Lino Giuliano?

Il commento, fatto in risposta a una provocazione, ha suscitato critiche immediate. Giuliano si è scusato pubblicamente, affermando di non essere omofobo e di avere molti amici gay, sottolineando che il suo attacco era dettato dalla rabbia. Resta da vedere se le sue scuse saranno sufficienti per evitare l’espulsione dal programma, il cui debutto è previsto il 16 settembre.

Le scuse e la mossa di Lino Giuliano per non essere squalificato

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato l’indiscrezione sul suo profilo Instagram, Alfonso Signorini avrebbe deciso di escluderlo dal programma, e le scuse pubbliche sarebbero una mossa strategica, un tentativo per essere “riammesso”: Giuliano avrebbe anche già messo in moto i suoi avvocati per non perdere l’opportunità di partecipare al reality show.

Parla Enzo Bambolina, l’uomo che ha ricevuto gli insulti di Lino Giuliano: cosa confessa dopo il putiferio scatenato sui social: ‘Non voglio che venga escluso dal GF’

Vincenzo Galasso, tiktoker noto con il nome Enzo Bambolina, ha spiegato che il suo commento su Lino Giuliano, concorrente del Grande Fratello, era ironico e non intendeva offendere. Lino, tuttavia, ha reagito con insulti omofobi.

Enzo ha chiarito di non volere l’esclusione di Lino dal programma, nonostante gli insulti ricevuti, e ha ammesso di aver menzionato il padre di Lino durante una discussione su Twitter, ma senza cattive intenzioni. Nonostante la tensione, Enzo ritiene Lino una brava persona e non ha intenzione di denunciarlo.

A Fanpage, Enzo Bambolina ha dichiarato: “Chi mi segue sui social sa che io commento ironicamente quello che accade in tv e in rete ai personaggi famosi. Nulla di cattivo, li stuzzico ma è il mio personaggio. Nel caso di Lino, sotto il post di presentazione pubblicato sulla pagina Instagram del GF, gli avevo scherzosamente scritto di non dimenticare di dire che era stato con me. Stavo scherzando chiaramente, ma lui ha reagito chiamandomi ‘ricch* di mer’. Quando me ne sono reso conto, aveva già cancellato tutto ma gli screen stavano già girando in rete”.

Ha poi aggiunto: “Sì, ci conosciamo ed esiste un video TikTok che risale a 4/5 anni fa che lo dimostra. L’ho conosciuto perché ha sempre amato il mondo dello spettacolo e voleva diventare un cantante. Io sono un organizzatore di eventi per cui aveva voluto conoscermi. Ma il messaggio pubblicato sotto il post del GF era chiaramente scherzoso”.

Foto: Red Communications