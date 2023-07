Nasce il Grande Fratello Napoletano: ecco l’annuncio dei tiktoker che potrebbe far tremare l’impero del reality show di casa Mediaset.

Una notizia che nelle ultime ore ha scosso non poco i social network è l’idea della realizzazione di un “Grande Fratello napoletano“, un reality show che ricalcherebbe in tutto e per tutto quello di casa Mediaset, ma con una variante importante: sarà in salsa partenopea. A riguardo, le anticipazioni sui social hanno cominciato a rincorrersi una dietro l’altra, tanto che si sa già molto a riguardo. Ma cosa succederà adesso? Alfonso Signorini dovrà preoccuparsi della concorrenza?

LEGGI ANCHE:– Milano, tempesta mette paura anche ai vip: cosa mostrano sui social. I danni nelle loro case

Grande Fratello napoletano: cosa ha rivelato Rita De Crescenzo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La tiktoker Rita De Crescenzo ha pubblicato un video nel quale ha annunciato la nascita di questo “Grande Fratello napoletano“

“Stiamo pensando di fare la casa del Grande Fratello qua a Napoli. Mi permetto di dirlo perché sono sicura di me, altrimenti non lo direi“, ha esordito.

E ha aggiunto: “Dobbiamo chiamare solo una persona, non vi dico il nome, e stiamo organizzando tutto. Già abbiamo fatto una lista tra di noi“.

E poi qualche annuncio sul cast: “Ci saremo io e mio marito Salvatore, Very e Sasy, Giggiolone con la compagna e il conduttore sarà Enzo Bambolina. Abbiamo chiamato anche altre persone. L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo“.

Insomma, gli tiktoker napoletani sono pronti a dare battaglia al Grande Fratello tradizionale. Alfonso Signorini dovrà temere la concorrenza?

Guendalina Tavassi la tocca piano su Piersilvio Berlusconi: cosa afferma sulla pulizia fatta nei programmi Mediaset

Non è un caso che le alternative stiano sorgendo in questo momento, in cui Piersilvio Berlusconi sta facendo una sorta di pulizia in casa Mediaset, rivedendo palinsesto e programmi.

Guendalina Tavassi, interrogata dai fan su Instagram riguardo ad una sua possibile partecipazione al prossimo GF, ha dichiarato qualcosa a riguardo: “Ragazzi, non farò il GF. Ogni anno dite questa cosa. Poi, da adesso in poi, se prima c’era un minimo di possibilità, ora no. Ha fatto fuori tutte! TUTTE!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset