La tempesta che si è abbattuta su Milano ha provocato numerosi danni, soprattutto alle case: molti vip hanno mostrato online cosa è successo.

Il meteo instabile di queste ore ha scatenato una vera e propria tempesta su Milano, con danni dovuti al maltempo decisamente pesanti: tra temporali violenti, alberi sradicati, blackout, grandine, nubifragi e forti scariche di vento, ci sono stati numerosi danni alle case dei milanesi. Sui social, molti vip e personaggi famosi hanno documentato la cosa, mostrando ai propri fan i danni subiti. Andiamo a scoprirli insieme.

Tempesta su Milano: il racconto dei vip

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero dal racconto della tempesta di Milano fatto dai vip. Tommaso Zorzi ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha detto: “Situation: sono andato ad allenarmi in palestra. Appena uscito, monsone tropicale. Mi è toccato lasciare lì il motorino. Sono tornato a casa in Uber. Ho aspettato che spiovesse e ora devo andare a piedi, tornare in palestra, riprendere il motorino e tornare a casa. Una rottura di ca..o stellare“.

Quella di Tommaso è stata una situazione comune a tanti. Nel frattempo, Francesco Facchinetti ha mostrato la grandinata fuori casa sua, facendo vedere dei pezzi di grandine davvero grossi e commentando: “Se ti cade in testa una roba del genere, ti fa male veramente“. Anche GionnyScandal, ha mostrato la grandine, chiedendo: “apocalisse anche da voi?”.

Selvaggia Lucarelli, invece, su Twitter ha fatto vedere il giardino di casa sua praticamente devastato, scrivendo “Maledetti Lanzichenecchi“.

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ha mostrato lampi e tuoni dalla sua finestra. Lo stesso ha fatto anche Arisa, limitandosi a mostrare la pioggia: “Milano in scuro scuro. Luglio 2023. Che gran fregatura! Ma tanto se facesse caldo mi lamenterei lo stesso“.

Anche tante persone “normali” hanno documentato in rete i danni della grandine e delle forti scariche di vento online, non solo della tempesta di Milano ma anche in altre città, come Belluno e Venezia.

Intanto, dopo la tempesta su Milano di questa notte, le previsioni meteo per le prossime 24 ore non prevedono niente di buono e confermano l’instabilità, con tanto di possibilità di danni sia nel capoluogo che nell’hinterland.

L’allerta meteo rimane alta, con tanto di pericolo pioggia, grandine e raffiche di vento.

