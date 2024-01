Beatrice Luzzi potrebbe non rinnovare il contratto con il Grande Fratello: cosa farà la concorrente dopo il 29 gennaio?

Al Grande Fratello da qualche giorno si sta parlando della possibilità che Beatrice Luzzi non rinnovi il suo contratto e che quindi abbandoni presto la casa più spiata d’Italia. Ma per quale motivo avrà preso una decisione del genere, proprio lei che sin dall’inizio è stata una delle candidate alla vittoria finale? E, soprattutto, perché per lei si prospetta una possibilità che potrebbe sconvolgere del tutto l’ordine naturale delle cose al reality show di Casa Mediaset?

LEGGI ANCHE:– Limoncello-gate al GF, Beatrice incastra Rosy: ‘che fine hanno fatto quelle bottiglie?’

Beatrice Luzzi non rinnoverà il suo contratto? L’attrice potrebbe presto lasciare la casa del Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il contratto di Beatrice Luzzi con il Grande Fratello scade il 29 gennaio ma c’è la possibilità di prolungarlo fino al nuovo finale del reality show, previsto per marzo 2024.

Qui entra in gioco la decisione di Beatrice che, a quanto pare, sarebbe stanca di caricarsi addosso tutte le questioni della casa. Anzi, dopo la faida scoppiata tra lei e Perla Vatiero, pare proprio intenzionata a non rinnovare il contratto e a lasciare per sempre il GF.

Fiordaliso è una delle persone che ha provato a convincere Bea, tanto che le ha detto: “Ti voglio dire solo questo, che i tuoi figli ci rimarrebbero molto male. Basta, ho già finito”. La risposta della Luzzi, però, è stata lapidaria: “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu…”.

Insomma, in tanti sono convinti che Bea abbia già deciso. Come andrà a finire? La sua decisione sarà condizionata dagli ultimi avvenimenti nella casa? Oppure Beatrice stupirà tutti come quando è rientrata in gioco subito dopo la morte del papà? Le sue mosse sembrano essere del tutto imprevedibili: non ci resta che aspettare per scoprire cosa farà!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy