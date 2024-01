Scoppia il “limoncello gate” al Grande Fratello: quelle affermazioni di Beatrice nei confronti di Rosy sono una prova? Cosa è successo?

Al Grande Fratello scoppia il “limoncello gate“: nella casa più spiata d’Italia è polemica aperta tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin per le bottiglie di liquore. La chef sembra essere colpevole di aver sottratto del limoncello ai danni degli altri coinquilini della casa, in un’operazione che sembra essersi reiterata nel corso del tempo. Ma cosa sarà accaduto di tanto terribile? E Beatrice avrà davvero portato delle prove del comportamento di Rosy? Qual è la verità?

Limoncello gate: cosa succede tra Beatrice e Rosy al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Già qualche settimana fa, Rosy Chin e Anita Olivieri sono state ‘sorprese’ a bere del limoncello di nascosto dagli altri concorrenti del Grande Fratello. In questi giorni, la scena si è ripetuta addirittura dopo la puntata di ieri sera, tanto che in molti hanno cominciato ad accusarle di averle sottratte e nascoste dal resto del gruppo.

Tra l’altro le due si sono versate il liquore nelle tazzine di caffè, tanto che Anita ha detto: “Io credo che se continuo con tutti sti caffè credo che stanotte non dormirò“.

Inutile dire che a scoprire tutto è stata Beatrice Luzzi, che ha detto direttamente alla Chin: “Senti Rosy, ma ho trovato tre bottigliette di limoncello e brandy. Che fine hanno fatto quei contenuti?”

“Il limoncello l’ho usato per fare la panna cotta, credimi, era un dito così, uno sputino. Il brandy l’ho usato per sfumare quando ho fatto i paccheri, e il vino da tavola ciaone, nel senso che era come lo sputo di un lama”, ha risposto la chef.

“Tutto? Mannaggia, oh”, ha chiesto ironicamente la Luzzi per nulla convinta dalla spiegazione della coinquilina.

Nel frattempo qualcuno chiede di mostrare in puntata i video di Anita e Rosy che bevono il liquore… succederà mai?

