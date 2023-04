Un commento di Edoardo Donnamaria sulla mamma di Antonella Fiordelisi sui social ha scatenato polemiche. Ecco cosa ha detto.

Sui social spunta un commento di Edoardo Donnamaria sulla mamma di Antonella Fiordelisi che accende la polemica. A quanto pare, l’ex concorrente del GF Vip non sarebbe contento di qualcosa che è capitato loro in casa, dicendo che “nemmeno la mamma di Antonella lo vorrebbe“. Ma di cosa si tratta? E come l’avrà presa la Fiordelisi?

Edoardo Donnamaria tira in ballo la mamma di Antonella? Ecco cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quanto pare, Edoardo e Antonella Fiordelisi hanno ricevuto un quadro che, in un video uscito sui social, Donnamaria ha denigrato. A quanto emerge, il quadro è molto grande e non sanno dove appenderlo, tanto da essere arrivato a dire che “nemmeno la mamma di Antonella lo vorrebbe“.

Sui social sono subito comparsi una serie di commenti che criticano Donnamaria per non aver accettato il regalo dei fan, dando per scontato che non sia piaciuto né a lui né ad Antonella.

La verità, però, è ben diversa. Su Twitter, lo stesso Edoardo ha risposto al commento, scrivendo: “Forse non sono stato abbastanza chiaro, ad Antonella il quadro piace, a me anche. La mamma non lo vorrebbe è una battuta, che non sappiamo più dove mettere i regali è vero… non voglio offendere, ma neanche iniziare a buttare i regali… spero di essermi spiegato meglio“.

Probabile quindi che il regalo sia anche piaciuto ai ragazzi ma che non ci sia spazio in casa dei Donnalisi e nemmeno a casa della mamma di Antonella. Quindi, polemiche a parte, Edoardo non ha fatto battute ma soltanto fatto riferimento alla mamma della Fiordelisi, tra l’altro in maniera scherzosa. Ha solo voluto chiarire la sua posizione rispetto ai tanti regali che fanno loro i fan.

Antonella Fiordelisi e il ruolo nel nuovo GF VIP di Signorini: lei reagisce così alla notizia

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi non ha reagito alla questione, poiché probabilmente impegnata in un’altra situazione. Le fan della schermitrice, infatti, stanno subissando di messaggi i profili social di Alfonso Signorini, chiedendo per lei un ruolo nel prossimo GF Vip come opinionista o come twitterina…

Antonella ha reagito in modo tenero, chiamando le fan “cucciole“. Ci sarà davvero un ruolo per lei nel prossimo Grande Fratello?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy