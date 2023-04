I fan in ansia dopo una Instagram Stories postata da Antonella Fiordelisi: è già finita la storia con Edoardo Donnamaria?

I fan dei Donnalisi stanno tremando per una possibilità che in queste ore sembra sempre più concreta: la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è già finita? Ci sono alcuni elementi che lo stanno facendo pensare, a partire da una Instagram Stories postata dalla schermitrice. Ma quanto ci sarà di vero?

È finita tra Antonella ed Edoardo Donnamaria? Ecco la stories della Fiordelisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Antonella Fiordelisi ha postato su Instagram una frase che sta facendo pensare molto, ovvero: “Non permettere a nessuno di amarti a metà… o tutto o niente“.

Una frase del genere poteva non scatenare il panico tra i fan della coppia? Certo che no… Anche perché c’è chi ha notato che da qualche tempo Antonella non menziona più Edoardo nelle sue stories: è davvero finita tra i due?

Non è ufficiale, ma secondo molti la comunicazione arriverà a breve. Ma c’è ancora chi spera e chiede ai fan di non creare polemiche inutili… A questi ha fatto eco una nuova stories di Antonella, nella quale ha scritto: “Raga era una frase generica che mi piaceva. Tranquille ahahah“.

Quindi tutto smentito? Non lo sappiamo ancora… qualcosa però non torna… Come sempre: lo scopriremo solo vivendo.

La reazione di Donnamaria alle stories della Fiordelisi: c’entra Alberto? Cosa è successo

Ad essere sospetto è anche il silenzio social di Edoardo Donnamaria che dopo il messaggio di Antonella non ha praticamente messo nulla online. Quel che sappiamo è che nei giorni scorsi ha rivisto Alberto De Pisis, con il quale si era vociferato ci fosse più di un’amicizia..

Insomma… quella frase era forse una ripicca per mettere in guardia Donnamaria sulla questione Alberto? C’è chi lo pensa…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy