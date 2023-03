GF VIP, gaffe della regia: si lasciano scappare una frase a microfono aperto durante la puntata. Concorrenti stupiti

Al GF Vip va in scena una gaffe della regia: ecco cosa hanno detto per sbaglio facendo scattare l’ilarità dei concorrenti.

Durante l’ultima puntata del GF Vip è andata in onda una gaffe commessa dalla regia del reality show di casa Mediaset.

GF Vip: la gaffe della regia fa scoppiare tutti a ridere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso della puntata di giovedì 9 marzo, si è sentito chiaramente qualcosa dal microfono aperto della regia del Grande Fratello.

È successo poco prima delle eliminazioni, mentre i ragazzi si preparavano. Qualcuno dalla produzione si è lasciato infatti sfuggire delle parole che hanno sentito tutti i concorrenti, radunati in salotto. Dal microfono è uscito un “devo pisc…e“, detto sicuramente in cabina di regia.

La reazione dei ragazzi è stata esilarante, a partire da Giaele De Donà, che è scappata in un acutissimo risolino a cui è seguito un “anche io devo, posso?”. “Devi!”, ha risposto Luca Onestini, mentre tutti gli altri concorrenti facevano battutine a riguardo…

“No vabbè, mi sono bagnato, devo fare la pipì“, ha detto invece Alberto De Pisis. E poi Micol, ha aggiunto: “Subito, adesso…”

Insomma, quelle parole sfuggite per caso al microfono hanno fatto partire un momento esilarante che sembra non essere dispiaciuto nemmeno ai telespettatori.

Daniele critica gli autori del GF VIP? Quella frase dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Cosa ha detto senza essere ripreso

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria nel corso dell’ultima puntata del GF Vip a causa del suo comportamento nei confronti di Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro ha espresso un parere interessante.

Edoardo è stato espulso e quindi non lo vedremo più nel programma né negli eventi correlati. Tuttavia, a qualcun altro non è stato riservato lo stesso trattamento. Stiamo parlando ovviamente della Lamborghini, che continua ad essere un’ospite e che nonostante la squalifica è anche tornata per un periodo nella casa.

La domanda di Daniele, dunque, è stata molto semplice: “Non capisco perché Edo non puo andare in studio e Ginevra, le regole sono uguali per tutti”… Come dargli torto?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy