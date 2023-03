Un gruppo di fan di Oriana si è recato fuori dalla casa del GF Vip urlando qualcosa per Antonella (e ora Tavassi rischia la squalifica).

Alcuni fan di Oriana si sarebbero recati fuori dalla casa del GF Vip, gridando quella che è sembrata una serie di insulti per Antonella Fiordelisi che ora potrebbe costare la squalifica ad Edoardo Tavassi. Ma perché mai questo giro così grosso? Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto.

GF Vip: Tavassi squalificato per quello che ha detto su Antonella?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo Oriana, i suoi fan hanno urlato fuori dalla casa: “Antonella vaff…o, sei una m…a“. La Fiordelisi, udite quelle parole, avrebbe risposto con qualcosa come “grazie cucciole” perché pensava che fossero invece dei complimenti per lei.

La scena ha colpito oltremodo Edoardo Tavassi che, riportando l’episodio alla stessa Oriana e a Giaele, è parso estremamente divertito: “La parte divertente è che c’è stata una carriola di insulti e lei ringraziava”, ha raccontato ridendo.

Ma è proprio questo suo modo di fare ad essere finito sotto attacco da parte dei fan di Antonella. C’è chi dice che “Questo è derisione, cattiveria, ovvero bullismo” e chi addirittura chiede la squalifica

Il motivo? Secondo i fan: “Ginevra è stata squalificata per aver detto che Marco si meritava il bullismo, Tavassi ha detto che Antonella si merita gli insulti. Una è stata squalificata, l’altro verrà portato in finale“. Cosa accadrà adesso? La produzione del reality show interverrà per punire Edoardo?

Cosa effettivamente hanno urlato le fan di Oriana fuori dalla casa: non è come dice Edoardo

La verità però sembra essere diversa e, al contrario di quanto riportato da Edoardo, pare proprio che quelle grida non fossero insulti per Antonella. Sui social infatti ha preso a girare un video ripreso fuori dalla casa, nella quale si sente chiaramente che le fan hanno gridato semplicemente “Antonellaaaaaaaaaaaaaaaa“.

C’erano infatti due gruppetti, uno che supportava Oriana e uno per Antonella. Ma nessuno ha insultato nessuno, invalidando del tutto il racconto di Tavassi. In puntata sarà rivelata la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy