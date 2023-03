Daniele Dal Moro rischia di essere squalificato dal GF Vip per quel gesto violento nei confronti di Oriana. Ecco cosa ha fatto.

Al GF Vip monta la polemica dopo il gesto fatto da Daniele nei confronti di Oriana dopo l’ultima puntata, con molte persone che chiedono che venga squalificato. Ma cosa avrà mai fatto da meritarsi una squalifica?

GF Vip: Daniele sarà squalificato dopo quel gesto nei confronti di Oriana?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata del GF Vip di giovedì 16 marzo 2023, Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti di Oriana Marzoli.

Il concorrente si è avventato contro la coinquilina, che ha cominciato a gridare e a divincolarsi. In molti, quindi, vista la scena, hanno chiesto che Daniele venga squalificato per il suo gesto violento.

Sui social, sono in tanti a pretendere l’espulsione dell’ex tronista, anche in virtù del fatto che Edoardo Donnamaria è stato recentemente squalificato per un gesto violento nei confronti di Antonella. Pertanto, mettendo a confronto i gesti dell’uno e dell’altro, per diversi telespettatori una sua cacciata sarebbe quantomeno opportuna

C’è però chi difende Daniele, dicendo che il gesto è stato mostrato sui social in una clip estrapolata dal contesto. Quello che è parso un “attacco” nei confronti di Oriana, in realtà, è il seguito di una scena più ampia, nella quale i due stavano scherzando.

Dopo la puntata, infatti, Daniele aveva tra le mani due pezzetti di cotone idrofilo, con i quali minacciava scherzando di togliere il trucco alla Marzoli. Nel momento in cui la concorrente venezuelana ha opposto resistenza, lui l’ha “attaccata”, ma secondo alcuni in maniera del tutto scherzosa.

C’è chi però fa notare che la ferocia dell’attacco di Daniele, misto alle grida di Oriana (che ad un certo punto ha detto “mi fai male“), è stato chiaramente violento. Cosa succederà adesso? Il Grande Fratello provvederà alla squalifica di Daniele?

Daniele si arrabbia con Oriana per come ha reagito al suo gesto: Tavassi cerca di fermarlo

Parlando con la stessa Oriana e con Edoardo Tavassi dopo la puntata, Daniele ha anche commentato il momento, gettando la colpa sulla Marzoli: “Una donna più pesante non l’ho mai conosciuta nella mia vita. Una pesantezza che in confronto un’incudine sui cog…i è più leggera. Rompe le pa..e perché prima le ho tolto il trucco dalla faccia… Poi mi diceva ‘basta basta‘”.

Terrorizzato da quanto stava dicendo Dal Moro, Tavassi ha cominciato a dire “Dani, fermati fermati… bloccatevi!”, senza che però Dal Moro si fermasse dal parlare…

