C’è stata una discussione tra Edoardo Tavassi e Donnamaria durante il party post GF Vip? Ecco cosa è spuntato sui social.

La Festa del GF Vip, l’evento esclusivo di ieri sera al quale hanno partecipato molti concorrenti della settima edizione del reality, ha già fatto parlare di sé sui social per via di una foto che sta circolando online. Nell’immagine in questione, si vede quello che sembra essere Edoardo Donnamaria mentre è intento a discutere con Edoardo Tavassi. Ma cosa è successo durante il party per suscitare tanto clamore?

Festa GF Vip: discussione tra Edoardo Tavassi e Donnamaria?

Dalle prime indiscrezioni, sembra che la foto sia stata scattata durante un momento di conversazione tra i due ex concorrenti, in disparte rispetto agli altri. Tuttavia, a giudicare da ciò che si intravede dall’immagine sfocata, pare proprio che il dialogo non sia stato del tutto amichevole. In particolare, sembra che Donnamaria stia parlando con una certa agitazione mentre Tavassi lo ascolta, ma senza dargli molta confidenza.

Nonostante ciò, c’è chi mette in dubbio che in quella foto ci sia effettivamente Donnamaria. Anzi, alcuni utenti sui social non sono convinti della vera identità della persona immortalata. Non è ancora chiaro se si tratti di un equivoco o di una persona che somigli molto al fidanzato di Antonella Fiordelisi.

E c’è chi fa una battuta: “Tavassi cercando di parlare con Donnamaria, con Antonella nascosta tra le piante per ascoltare“… sarà andata proprio così?

Il fratello di Guendalina svela il dettaglio di quel messaggio ricevuto dal fidanzato di Antonella su Whatsapp

Edoardo Tavassi dopo il Grande Fratello Vip continua a godersi la sua storia d’amore con Micol Incorvaia. L’ex gieffino, intervistato da Casa Chi ha svelato che con Donnamaria ogni tanto si sente ancora, anche se il loro rapporto non sembra più essere quello di un tempo: “Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io mi ero dimenticato nostro. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho sentito”.

Insomma, tra i due c’è un rapporto un po’ superficiale, ma cordiale…

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy