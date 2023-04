Fa discutere un video postato sui social da Oriana Marzoli che sembra prendere palesemente in giro Edoardo Donnamaria e il suo rapporto con Antonella.

Sui social si sta parlando molto del nuovo video postato da Oriana Marzoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in cui prende in giro il comportamento di Edoardo Donnamaria, ex amico e compagno di avventura nella Casa di Cinecittà.

Oriana Marzoli prende in giro Edoardo Donnamaria: ecco il video

Nella casa i due sembravano essere molto legati a dispetto del parere di Antonella Fiordelisi, ma una volta usciti dal reality pare proprio che la loro amicizia sia finita. Sembra infatti che Donnamaria non abbia mantenuto rapporti con nessun altro ex concorrente del programma, Antonella esclusa.

È per questo che fa discutere il video condiviso da Oriana Marzoli sui social, nel quale si prende palesemente in giro il comportamento di Edoardo.

Nel primo spezzone si vede la stessa Marzoli tirare con forza Donnamaria durante una delle mille crisi con Antonella, nel secondo invece si vede lei stessa essere tirata da un cane al guinzaglio. Il messaggio sembra essere chiaro, e nel migliore dei casi il video può essere definito come “cattivello”.

Anche perché le immagini sono chiare, in quanto prendono in giro il comportamento di Donnamaria, soprannominato “EdoBau” dai fan del Grande Fratello Vip…

La reazione di Antonella Fiordelisi al video velenoso della Marzoli sul suo Edoardo: come ha commentato sui social

Nel frattempo è arrivata anche la risposta di Antonella Fiordelisi che, quando alcuni fan le hanno segnalato il video chiedendolo di mostrarlo a Edoardo, ha scritto una semplice frase: “L’ho fatto vedere. Allibita”.

