Nikita Pelizon ha festeggiato il suo compleanno nella casa del GF Vip: il comportamento inaspettato di Luca Onestini durante la festa stupisce tutti.

Il 20 marzo 2023 Nikita Pelizon compie 29 anni e, come molte altre celebrità in gioco, ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del GF Vip insieme agli altri concorrenti allo scoccare della mezzanotte. Tuttavia, la festa per la ragazza è stata particolarmente sorprendente a causa del comportamento inaspettato di un altro concorrente, Luca Onestini.

Al compleanno di Nikita, Luca Onestini campia atteggiamento nei suoi confronti

Andiamo con ordine. Luca Onestini è stato sempre visto come una figura distante rispetto a Nikita, in quanto aveva allontanato la ragazza a causa di alcune polemiche sul suo comportamento “fraintendibile”. Tuttavia, nel giorno del compleanno di lei, ha messo in atto diversi comportamenti nei suoi confronti che hanno lasciato stupefatti i fan.

In primo luogo, Luca ha abbracciato forte Nikita per farle gli auguri. Si è trattato di un gesto inaspettato, dato che Onestini e la Pelizon non hanno mai avuto un rapporto particolarmente intenso. Poi, Luca ha stretto Nikita anche in un secondo momento, mentre stavano tutti insieme all’aperto a guardare i fuochi d’artificio.

Ma i gesti di Luca non sono finiti qui. Infatti, ha rubato una bottiglia di spumante per Nikita, per berla insieme a lei. Si è trattato di un segno di affetto e di attenzione verso la ragazza, che ha sicuramente apprezzato il gesto.

Inoltre, al termine della festa, le ha detto: “Dai, alla fine è stato un bel compleanno… Te lo aspettavi così?”. E Nikita ha risposto: “È stato bello!”

Cosa sta succedendo tra loro? Questo mutamento di atteggiamenti da parte di Luca avrà un seguito?

Nikita costretta a farlo nel giorno del suo compleanno: Milena sconvolta per quanto visto. Cosa è successo

Ad ogni modo, la festa di compleanno di Nikita Pelizon ha visto la stessa concorrente fare un gesto che ha stupito tutti, in particolare Milena Miconi. Quest’ultima ha visto la ragazza che si stava preparando la torta in cucina e le ha detto: “Questo è proprio un concetto sbagliato. Non puoi farti da sola un dolce per il tuo compleanno“.

E Nikita: “Per me non è un problema. Basta che siete contenti e stasera ballate e cantate tutti“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy