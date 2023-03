Accuse di televoto truccato al GF Vip dopo che Micol Incorvaia è passata alla finale. Arriva anche la spiegazione di Giulia Salemi.

Piovono le accuse di televoto truccato al GF Vip, specie dopo il passaggio in finale di Micol Incorvaia nella puntata del 16 marzo. La sorella di Clizia ha infatti battuto a sorpresa Antonella e Nikita, diventando la seconda finalista di questa settima edizione del reality show dopo Oriana Marzoli. In molti tuttavia stanno facendo notare che sul sito le statistiche erano ben diverse…

Micol Incorvaia in finale: i telespettatori parlano di ‘televoto truccato’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social sta girando una classifica parziale nella quale Micol aveva raggiunto solo il 12.75% di preferenze, contro il 38% di Nikita e il 20.25% di Antonella

Avendo superato il 33% nella votazione finale, i fan della Pelizon e della Fiordelisi stanno insorgendo, sentendosi presi in giro dal risultato ottenuto da Micol.

C’è chi dice che il motivo risiede nel fatto che i voti della Incorvaia siano tutti “genuini”, accusando i fandom di Antonella e Nikita di avere usato dei bot per il televoto. Al contrario, c’è chi invece accusa i fan di Micol di aver utilizzato gli stessi bot tramite sistemi di televoto a pacchetto acquistabili online.

La spiegazione di Giulia Salemi sui risultati del televoto

In puntata ha parlato Giulia Salemi, dando una spiegazione diversa: “Questo risultato dà dimostrazione che sono i gruppi che si mettono insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti, mentre invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e delle altre ragazze“.

Micol, dunque, avrebbe vinto solo perché dalla sua aveva tutti gli altri fandom che l’hanno votata, non perché lei singolarmente sia forte come personaggio. Quale sarà la verità?

GF VIP, Daniele spegne Oriana su quanto accadrà tra loro fuori dalla casa: c’entra Tavassi

Dopo la puntata è andato in onda un siparietto tra la stessa Micol, Oriana, Daniele ed Edoardo Tavassi. In tarda serata, la Incorvaia si è rivolta alla Marzoli e a Dal Moro, dicendo: “La verità è che usciti da qui non uscirete per 24 ore dalla camera dell’hotel“.

“Magari“, ha risposto Oriana. Mentre Daniele ha replicato scherzosamente: “Andiamo a vivere da Tavassi“.

Oriana a quel punto ha detto: “Mamma mia… gli piace il tuo ragazzo! Preferisce Tavassi!”. In molti hanno fatto notare come Oriana, in questo frangente, abbia lanciato una frecciatina che torna a mettere in dubbio la sessualità di Daniele.

Anche perché già in puntata si era vista qualcosa di simile, quando Edoardo aveva detto: “Io salvo Daniele perchè ovviamente Oriana non lo sa, ma io e lui siamo fidanzati.. Salvo il mio fidanzato”. Di fronte a queste parole, la Marzoli era esplosa in una risata nervosa…

