GF VIP, provvedimenti presi per il gesto di Oriana? Cosa potrebbe succedere stasera

Oriana Marzoli sotto accusa per gesti controversi al GF VIP 7: saranno presi provvedimenti dalla produzione per quello che ha fatto?

Al GF Vip 7, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese stanno vivendo un momento di accuse reciproche, atteggiamenti e scambi non proprio carini: a comportarsi peggio è proprio l’influencer venezuelana che, per esprimere la sua antipatia verso l’hair stylist, si è lasciata andare a gesti che potrebbero far sì che la produzione prenda provvedimenti.

GF Vip: provvedimenti per Oriana Marzoli dopo quel gesto ripetuto nei confronti di Antonino?

Innanzitutto, qualche giorno fa, al passaggio di Antonino Oriana ha simulato un attacco di vomito: questo atteggiamento ha scatenato la reazione negativa del pubblico sui social, dove ha chiesto la squalifica della Marzoli. Nonostante la richiesta, però, la produzione non ha preso provvedimenti nella puntata di giovedì sera.

Tuttavia, nella serata organizzata per San Valentino, Oriana ha ripetuto il gesto, arrivando addirittura a strappare una foto di Spinalbese. Poi, ci ha sputato sopra, l’ha calpestata e ha simulato nuovamente il conato. Inutile dire che questo gesto ha fatto sì che le richieste di squalifica da parte del pubblico si incrementassero.

La Marzoli come Elenoire? Cosa succederà adesso?

E quanto ai precedenti, basta ricordarsi che Elenoire fu squalificata per un comportamento simile nei confronti di Nikita. Sui social, infatti, c’è chi dice che alla prossima accadrà qualcosa di simile a quanto successo alla Ferruzzi.

“Non vogliono prendere provvedimenti, ok, ma che lo mandino in onda almeno per par condicio di quello con Elenoire“, ha scritto una persona.

L’idea è quella che il Grande Fratello, nella puntata di lunedì, opterà per un televoto flash. Non a tutti piace questo tipo di intervento, tanto che sono in tanti a chiedere “la testa” di Oriana: “Chiediamo la squalifica da parte del GF Vip, non un televoto flash… ma ci daremo da fare“.

E qualcuno conferma che nei confronti di Oriana ci saranno seri provvedimenti che oscillano tra la squalifica diretta e il televoto flash… Cosa accadrà davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol