Al GF Vip fa discutere l’atteggiamento di alcuni concorrenti nei confronti di Nikita, specie Tavassi e Alberto De Pisis. Ecco che cosa è successo.

Una delle questioni che più di altre ha fatto discutere nel corso di questa settima edizione del GF Vip, è l’atteggiamento di diversi concorrenti nei confronti di Nikita Pelizon e, nel momento in cui è cominciata quest’ultima fase, a stupire è stato quello di Alberto ed Edoardo Tavassi. Ma cosa sarà mai successo stavolta all’interno della casa?

Alberto ed Edoardo Tavassi escludono Nikita Pelizon?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la serata di ieri, i vari vipponi ancora presenti in casa stavano preparando il programma per la Radio, quando Giaele (che stava organizzando il tutto), ha detto: “Cominciamo a fare delle domande a Nikita?”

Edoardo ha risposto subito: “No, fammele fare a Micol o a Oriana. Preferisco avere interazioni con chi ho confidenza. A me mettimi con uno con cui ho confidenza, mi faresti un favore“.

Quindi, Giaele ha chiesto: “Chi vuole fare le domande a Nikita?”

“Nikita, no!”, ha rimarcato Edoardo.

Anche Alberto ha rifiutato, dicendo: “Preferisco fare delle domande a Oriana“

A quel punto, Milena Miconi ha protestato: “Oh, ragazzi, una domanda. Cioè, se po’ fa. Le faccio io ma anche qualcun altro, così movimentiamo la faccenda…”

Diversi telespettatori hanno protestato per questa tendenza a escludere Nikita, notando quanto cozzi con le numerose battaglie per le inclusioni di cui questa edizione del reality show doveva essere paladina.

Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata in radio: Nikita messa in difficoltà da Micol? Quella domanda e la reazione della Pelizon

Alla fine le domande a Nikita, Alberto l’ha fatta. Ma le hanno fatte anche Milena e Micol, con quest’ultima che sembra aver provato a metterla in difficoltà.

“Perché segui questa tua filosofia di vita? Hai pensato che qualcosa lassù ti stesse abbandonando, che non stesse andando come tu avevi sperato?”, le ha chiesto.

“No – ha risposto Nikita – perché so che le prove della vita servono a forgiarti per quello che poi miri a raggiungere. Non ho mai dubitato di questo e mi ha permesso di non sentirmi sola e di trasformare la mia vita in qualcosa a colori mentre prima era in bianco e nero“.

