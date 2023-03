Qualcosa succederà durante la finale del GF Vip 7, prevista per il prossimo lunedì 3 aprile. C’entrano diversi ex concorrenti del reality show.

La finale del GF Vip 7 si avvicina e, secondo le ultime indiscrezioni, durante l’ultima puntata ci sarà una sorpresa per i telespettatori. La data prevista è lunedì 3 aprile. Ma cosa accadrà in studio?

GF Vip 7: cosa succederà in studio durante la puntata finale?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Voci di corridoio suggeriscono che, nella puntata finale, il parterre degli ex concorrenti presente in studio vedrà la presenza di tutti coloro che sono passati per la casa ad eccezione di 10 di loro: tutti i vipponi espulsi, quelli andati al televoto d’ufficio e quelli che si sono ritirati.

Questo significa che mancheranno all’appello alcuni vipponi che hanno lasciato il reality in maniera rocambolesca, come Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, espulsi per comportamenti inappropriati. Inoltre, mancheranno anche Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi, eliminati dopo un televoto d’ufficio. E poi Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti, ritiratisi per svariati motivi.

Tuttavia, c’è un po’ di confusione intorno a questa indiscrezione, poiché alcuni degli ex concorrenti che sembra che saranno esclusi dall’ultima puntata sono stati presenti in studio nelle settimane precedenti. Addirittura, per un periodo Ginevra Lamborghini è addirittura rientrata in Casa in qualità di ospite. Inoltre, i vari Marco Bellavia, Patrizia Rossetti e Luca Salatino sono stati presenti in studio nelle ultime puntate.

Ci sono molti interrogativi su cosa accadrà effettivamente durante la finale del Grande Fratello Vip e su chi saranno i Vip presenti in studio. La domanda è anche un’altra. Ci saranno Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro? Probabilmente la loro assenza è l’unica confermata (almeno stando alle indiscrezioni).

Nel frattempo in tanti si chiedono per chi faccia il tifo Daniele Dal Moro in occasione della finale del GF Vip. In molti sono convinti che l’ex tronista possa aver scelto Oriana per via del legame instaurato con lei ma la realtà è che spunta un nome che stupirà tanti di voi.

In alcune foto recenti postate sui social, Daniele è stato visto con addosso una felpa con su stampato un unicorno… Che sia un riferimento a Nikita Pelizon e alla sua passione mai celata. È il segno che farà il tifo per lei?

