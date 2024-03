Giuseppe Garibaldi si lascia andare ad una confessione su Beatrice Luzzi: cosa ha svelato nella notte al Grande Fratello?

Nel cuore della notte nel mondo a se stante ma sempre in fermento della Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è aperto in una confessione commovente con Letizia Petris: le sue parole hanno catturato l’attenzione dei telespettatori soprattutto perché riferite a Beatrice Luzzi. Ma cosa avrà mai detto il concorrente calabrese?

Leggi anche:– Beatrice la proposta piccante a Giuseppe: l’ha fatto davvero? Cosa è successo di notte

Giuseppe Garibaldi: confessione su Beatrice nella notte. Cosa ha detto al GF

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi delle ultime settimane sta facendo nuovamente scalpore nella casa del Grande Fratello.

Nel cuore della notte, mentre erano fuori a fumare, Letizia gli ha chiesto un “ci stai un po’ ripensando? Manca talmente poco che goderti gli ultimi momenti non sarebbe niente di male. Comunque una persona che ti è piaciuta ti è piaciuta e basta, poi conviverci anche qui dentro non è facile“.

E lui per prima ha detto “Non ci puoi ripensare più…”. Ma poi ha aggiunto: “Guarda che quando ci siamo avvicinati la prima volta lei mi è sempre piaciuta, nonostante lei fosse contro 15 persone in casa, lei mi piaceva. Poi c’erano argomenti sui quali non mi piaceva entrare, mentre ora è diverso e me li magno. Non sapevo cosa fare, come reagivano gli altri… Però a me è sempre piaciuta“.

“Quindi anche adesso un po’ ti piace?”, gli ha chiesto Letizia.

E lui: “Non è che mi piace, è che non puoi fare manco più niente. Una volta alla zia l’ho detto, le ho detto che era anche uno stimolo in più per affrontare la giornata. Sapendo che c’era lei sapevo che la potevo affrontare in modo diverso“.

E poi ha detto ancora: “Quando vedo piangere una donna a cui voglio bene mi spacco in due. Meglio una mazzata in fronte che vedere una donna piangere“.

E ha concluso: “È stata una magia incancellabile“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy