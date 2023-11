Beatrice Luzzi fa una proposta piccante che potrebbe riguardare Giuseppe Garibaldi. Cosa è successo al Grande Fratello?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha stupito tutto per via di una sorta di proposta piccante che non ha fatto direttamente alla persona a cui vorrebbe, ma ne ha parlato in giardino con i coinquilini. Di cosa avrà mai parlato l’attrice? E, soprattutto, a chi si riferirà mai con quel suo discorso?

La proposta piccante di Beatrice: a chi si riferiva?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 13 novembre, Beatrice ha parlato di qualcosa di molto piccante, facendo quella che suona come una proposta…

L’attrice ha parlato con Letizia, Mirko e Angelica di “approfondire” un certo rapporto, tanto che l’ex Temptation Island le ha chiesto: “Che vuoi approndire?”

E lei: “Che vuoi approfondire? Voglio dire… resta tutto un po’ così. Non è che poi ci rimani male. È che rimane tutto un po’ così. Non capisci se… Ci vorrebbe un attimo la prova del nove. Non è… Resta tutto così. Le cose vanno avanti per puntate intere sul nulla. Non riesci mai a prendere in mano la situazione“.

E lì ha fatto un gesto nel quale ha stretto qualcosa con la mano, scatenando l’ilarità di Letizia e Angelica. In molti però non hanno capito a chi si riferiva: Massimiliano Varrese o Giuseppe Garibaldi? Con chi è che Beatrice vorrebbe “approfondire”?

La questione non è completamente chiara, ma qualcuno fa notare che forse Beatrice aveva bevuto un po’ troppo durante e subito dopo la puntata… Sarà per questo motivo che si è lasciata andare a questa confessione così hot?

