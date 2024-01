Beatrice Luzzi in lacrime per quella scelta degli autori del Grande Fratello nel giorno della sepoltura di suo padre. Cosa è successo?

La storia di Beatrice Luzzi al Grande Fratello sta toccando sempre di più il cuore dei fan, soprattutto dopo la sua reazione nei confronti degli autori del reality show di casa Mediaset. L’attrice romana, uscita dalla casa prima per le condizioni di salute del papà e poi per la morte del genitore, è rientrata dopo i funerali. Tuttavia, dopo gli ultimi sviluppi, in molti hanno cominciato a denunciare quella che sembra essere una vera e propria mancanza di tatto nei suoi confronti. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? Cosa avrebbero fatto gli autori nei confronti della Luzzi tanto da attirarsi contro le critiche dei telespettatori del programma?

LEGGI ANCHE:– Beatrice Luzzi, le volontà del papà non rispettate? Cosa avrebbe voluto dopo la sua morte

Beatrice Luzzi: la scelta degli autori dopo il rientro fa discutere i fan

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, i veterani della Casa sono stati premiati dal Grande Fratello. Chi è in gioco da quattro mesi (Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio) è stato mandato dagli autori in una Spa per rilassarsi, in un momento che però ha colpito profondamente la Luzzi.

L’attrice romana, rientrata in gioco in serata come tutti gli altri, è parsa particolarmente scossa, al punto da scoppiare in lacrime. Il motivo può essere dettato dal fatto che nella giornata di ieri, mentre era in spa con gli altri, fuori dalla casa c’è stata la tumulazione di suo padre, alla quale non è andata.

Mentre era in cucina con Fiordaliso, piangendo, ha detto: “vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, scusatemi. Mi dispiace tanto. È veramente troppo“.

Un chiaro segno che Beatrice Luzzi non ha apprezzato la scelta degli autori. Fiordaliso ha provato a rincuorarla: “Amore non prenderla così male per favore. Sei qua dentro, lo sanno benissimo. Non dire niente, te lo hanno chiesto. Mica sei andata lì a divertirti, scusa. Abbiamo fatto un bagno, mamma mia, chissà che cosa grave. Nemmeno fossimo andati in Puglia a ballare la tarantella. Dai su, per favore. Perdonati un po’ per piacere. Non devi colpevolizzarti per questa uscita“.

Anche Vittorio, parlando con Greta, ha detto: “Mi dispiace tanto per Bea, perché è stata la giornata in cui hanno sepolto suo padre. Sapevo che poteva essere un po’ lunga per lei. Infatti non capisco perché le hanno fatto fare ‘sta cosa oggi…”

Parole condivise da tanti telespettatori, che sui social stanno parlando di una certa insensibilità da parte della produzione nei suoi confronti. Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy