Il discorso sulla libertà della donna che Beatrice Luzzi ha fatto a Shaila Gatta al Grande Fratello è stato accusato di essere troppo bigotto.

Beatrice Luzzi è stata la vincitrice morale dell’edizione del Grande Fratello dello scorso anno, tanto che quest’anno si è guadagnata un ruolo da opinionista del programma: qualcosa però non ha convinto troppo i telespettatori, specialmente dopo un discorso che l’attrice romana ha rivolto a Shaila Gatta. Il motivo è presto detto: le ha parlato di libertà della donna, ma lo ha fatto pronunciando un vero e proprio discorso che a molti è parso fin troppo bigotto. Sarà stato davvero così? Cosa avrà mai detto Bea all’ex Velina di Striscia la Notizia? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo al Grande Fratello e perché le parole di Luzzi stanno facendo discutere così tanto i telespettatori del reality show.

GF: discorso di Beatrice Luzzi a Shaila Gatta è troppo bigotto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sembra aver preso di mira Shaila Gatta, pronunciandole un discorso che a molti è sembrato troppo bigotto riguardo ai suoi atteggiamenti con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

“La donna è libera, ma la sua libertà finisce laddove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali, quindi va bene essere artisti, va bene essere liberi, ma insomma un po’ di rispetto e di pudore in più“, ha detto l’opinionista.

La risposta di Shaila non si è fatta attendere: “Capisco. Però sento che non è una mia responsabilità quello che pensano gli altri e di non aver fatto male a nessuno né tantomeno aver provocato… problema loro se stanno in difficoltà. In questa casa mi conoscono tutti, sanno come sono… magari dei video di cinque secondi non rendono. Sembra che io voglia fare… Io sono solo una ragazza che ride, scherza e si diverte. Mi piace ballare, mi piace provocare perché sono una donna libera e va bene così“.

Anche i telespettatori hanno appoggiato nettamente l’ex Velina, tra un “discorso fuori dal mondo senza capo nè coda pregno di un bigottismo imbarazzante e anche abbastanza ipocrita, Shaila l’ha zittita alla perfezione” e un “Sono una grande fan dei Bea, ma dire che la libertà di una donna finisce quando un uomo non riesce a controllare il suo c…o è totalmente sbagliato, rispetto per Shaila“. C’è anche chi scrive: “Sai cos’è irrispettoso, beatrice? Il fatto che noi siamo costretti a sentire i tuoi costanti interventi in difesa degli uomini ritenuti incapaci di controllare i loro impulsi sessuali. Non è solo irrispettoso. È anche svilente. Per tutte le donne“.

Shaila si lamenta durante la pubblicità: cosa dice a microfono aperto sull’opinionista

La questione non è nemmeno finita lì, dato che durante la pubblicità, a microfono aperto, Shaila ha continuato a lamentarsi di Beatrice Luzzi con Helena: “Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna“.

