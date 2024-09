Clayton Norcross lava l’insalata al Grande Fratello ma la scena è disgustosa: ecco cosa ha combinato l’attore statunitense nel pomeriggio.

Stupore per i telespettatori del Grande Fratello a causa di un gesto piuttosto disgustoso messo in atto da Clayton Norcross all’interno della casa più spiata d’Italia: l’attore statunitense, infatti, ha lavato l’insalata in quello che è probabilmente il posto più sporco dell’intera abitazione. Ma cosa avrà mai combinato il primo interprete di Thorne di Beautiful? E come avranno reagito i telespettatori che si sono ritrovati stupiti di fronte a un’azione che, nelle nostre case, nessuno si sognerebbe mai di compiere? Non ci resta che andare a scoprire insieme le ultime dalla casa più spiata d’Italia. Un consiglio: se siete deboli di stomaco, è meglio non sapere quello che vi racconteremo.

Grande Fratello: Clayton Norcross lava l’insalata nel posto più sporco della casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social ha cominciato a circolare una clip che ritrae Clayton Norcross intento a lavare l’insalata nella casa del Grande Fratello.

Fin qui nulla di particolarmente entusiasmante, se non fosse che l’attore americano ha compiuto il gesto nel posto più sporco della casa: il bagno.

Ok, chiaro che i lavandini del bagno possono essere puliti più di quelli della cucina, ma il fatto che l’uomo cucinasse in mezzo a creme, trucchi e prodotti per l’igiene non ha certo entusiasmato i telespettatori. Anche perché poche ore prima, in quello stesso lavandino, lui e gli altri coinquilini si erano anche lavati i denti.

Tra l’altro, il problema delle condizioni del bagno del Grande Fratello è una questione storica: in quasi tutte le edizioni c’è stata almeno un’emergenza sporcizia.

A ciò si aggiunge anche il fatto che è praticamente attaccato alla cucina… Sarà per questa prossimità che Clayton avrà scelto il lavandino del bagno per cucinare?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy