Durante una puntata del Grande Fratello, un episodio sgradevole ha coinvolto Jessica e Maria Vittoria in un lavoro disgustoso.

La casa del Grande Fratello non è nuova a momenti di imbarazzo e situazioni sgradevoli. Una delle scene più disgustose di questa edizione – appena iniziata – ha coinvolto le concorrenti Jessica e Maria Vittoria. Le due si sono trovate alle prese con un episodio in bagno che ha lasciato sia loro che il pubblico sui social senza parole.

Tutto ha avuto inizio mentre le ragazze designate alla pulizia del bagno della casa, Jessica, Maria Vittoria e Ilaria, hanno cominciato le faccende. Jessica Morlacchi, in un momento di sconforto misto a incredulità, ha chiesto: “Ma quella è nutella?”. Le ragazze, armate di guanti, candeggina e prodotti per la pulizia, sono rimaste scioccate della condizione in cui hanno trovato il bagno, fino al punto di scoppiare a ridere ripetutamente, tra un colpo di spugna e l’altro.

Nel corso degli anni, il bagno della casa del Grande Fratello è stato spesso teatro di momenti indimenticabili, sono tante le situazioni imbarazzanti legate all’uso di questo spazio privato e questa volta è toccato a Jessica e Maria Vittoria gestire uno dei “lavori più sporchi” mai affrontati nella casa.

È successo mentre pulivano il bagno: ‘vai a sputare’. Il momento di panico di Maria Vittoria. Cosa è successo

Come se già questo non fosse stato abbastanza, durante l’intervento di profonda pulizia del bagno uno schizzo ha colpito Maria Vittoria, intenta a strofinare il wc. Jessica è intervenuta subito con un suo commento: “Vai a sputare! E poi mettiti la mascherina”. Di male in peggio.

Foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy