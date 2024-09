Al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rifiutato di tuffarsi in piscina. Quale motivo si nasconde dietro questo suo disagio?

Già durante la seconda giornata del Grande Fratello, è andato in onda un momento di forte imbarazzo per Jessica Morlacchi: la cantante è stata invitata da Ilaria Clemente e Pamela Petrarolo ad unirsi a loro per un tuffo in piscina. Tuttavia, causando lo sconcerto delle coinquiline ma soprattutto dei telespettatori, Jessica ha gentilmente rifiutato l’invito, facendo sì che sui social cominciassero ad affollarsi una serie di commenti a riguardo. La sua esitazione ha destato molte domande, spingendo i telespettatori a dire la propria sul motivo che l’ha trattenuta dal fare il bagno con le altre. Ma qual è la vera ragione per la quale Morlacchi si è rifiutata di tuffarsi? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: Jessica Morlacchi si rifiuta di tuffarsi in piscina

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, durante la seconda giornata di riprese, Ilaria Clemente e Pamela Petrarolo hanno invitato Jessica Morlacchi a fare un tuffo con loro in piscina.

Lei ha rifiutato, dicendo: “Non mi sento a mio agio, mi conoscono da quando c’ho sette anni“.

Ilaria ha provato a convincerla dicendo: “Ma che t’importa? Anche io c’ho la cellulite! Stica..i!”

E la cantante ha risposto: “Io c’ho ‘na cartina geografica di cellulite“.

E Pamela ha ribattuto: “Senti, fai una cosa, buttati vestita“. E lei: “Me butto de testa!”

Già al suo ingresso in casa, Jessica aveva fatto presente di avere qualche problema di accettazione del suo corpo, tanto che aveva risposto ironicamente a Signorini: “Si vede che mi sono scordata la pancera?”

Nel frattempo, però, i telespettatori hanno cominciato a empatizzare, scrivendo commenti come “Jessica fregatene che sei bellissima” o “Empatizzando molto con Jessica perchè io sto passando pure questo periodo in cui non mi sento a mio agio con il mio corpo e mi vergogno a mettere il costume“.

