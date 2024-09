Al Grande Fratello il microfono resta aperto: Jessica Morlacchi fa notare agli autori la gaffe commessa. Cosa è successo?

Gaffe gigantesca della regia del Grande Fratello che, nel corso della giornata di ieri, ha lasciato il microfono aperto facendo sì che i concorrenti presenti all’interno del reality show – Jessica Morlacchi in primis – sentissero quello che gli autori e gli operatori presenti in studio si dicessero tra loro. Si è trattato di un errore grossolano che rischiava di mettere il programma intero di fronte a una prova durissima. Di fronte all’errore, gli autori si sono corretti solo quando la Morlacchi ha fatto loro notare la cosa. La frittata, però, già era fatta… Non ci resta che andare a scoprire insieme che cosa è successo.

Grande Fratello: la gaffe della produzione e il microfono aperto svelato da Jessica Morlacchi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ieri pomeriggio, al Grande Fratello, la regia si è dimenticata il microfono aperto.

A quanto pare, le voci di chi era in studio si sono sentite chiaramente all’interno della casa, tanto che Jessica Morlacchi ha deciso di intervenire.

La concorrente ha rivolto un ‘vi sentiamo‘ alla regia. E poi, interrogata con lo sguardo dai conquilini, ha svelato: ‘si sentiva quello che dicevano i ragazzi‘.

In realtà da casa non si è sentito nulla, ma il problema si è riscontrato solo dentro la casa. Sembra che danni non ne abbia fatti, mentre nelle scorse edizioni è successo…

Ad esempio, l’anno scorso, un microfono aperto del Grande Fratello ha fatto notare una certa antipatia per una concorrente. In un dialogo tra Rosy Chin e Federico Massaro, infatti, si sentì chiaramente qualcuno dire “Sta parlando di Anita con quella“, scatenando non poco l’ira della concorrente…

Che ci aspetti anche quest’anno qualcosa del genere?

