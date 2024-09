Jessica Morlacchi parla di chirurgia estetica al Grande Fratello: ecco il retroscena che ha rivelato sull’argomento.

Jessica Morlacchi è già una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, della quale è protagonista assoluta grazie alle sue uscite, facce e risposte: la cantante ha catalizzato già l’attenzione e l’affetto del pubblico ma, di tanto in tanto, si lascia andare ad alcune ‘perle di saggezza’, come quella che ha deciso di dedicare alla questione della chirurgia estetica nel corso della giornata di ieri. Anzi, ha anche svelato un certo retroscena personale. Ma cosa avrà mai detto a riguardo la 37-enne romana, ex front-woman dei Gazosa? Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono state le sue parole sull’argomento.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante una chiacchierata nel giardino del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha voluto parlare di chirurgia estetica, svelando un retroscena personale.

Quando Luca Giglioli le ha chiesto cosa tiene nascosto sempre nel reggiseno, la cantante ha risposto chiaramente.

“Sempre il fazzoletto – ha detto – da quando ho rifatto il naso non respiro“.

Poi ha rivelato di aver subito tre interventi chirurgici al setto nasale, che tuttavia le causano questa respirazione difficoltosa. Gli interventi, ha spiegato, sono stati effettuati tutti per fini estetici, ma hanno comportato questo effetto collaterale.

Giglioli, però, ha voluto scherzare anche a riguardo, dicendole: “Sembri molto più acculturata con il fazzoletto“. E lei, ridendo, ha risposto: “Vero? Sembro una maestra?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy