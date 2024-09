Shaila Gatta: la gaffe sul Palio di Siena sta facendo impazzire i telespettatori del Grande Fratello. Ecco cosa ha detto a riguardo.

Tra i personaggi più sopra le righe di questa edizione del Grande Fratello c’è Shaila Gatta: l’ex velina ha fatto scalpore per una sua affermazione, all’interno della quale era contenuta una gaffe assurda riguardante uno degli eventi simbolo del nostro Paese e di una delle sue città più affascinanti: il Palio di Siena. Ma cosa avrà mai detto la concorrente del reality show di casa Mediaset riguardo alla competizione tra le contrade senesi? E, soprattutto, cosa hanno pensato i telespettatori a riguardo? Non ci resta di andare a scoprire insieme quello che ha combinato all’interno della casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta: la gaffe sul Palio di Siena al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel pomeriggio, prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta si è macchiata di una gaffe da penna rossa sul Palio di Siena.

Mentre parlava con Tommaso, il ragazzo (senese dop e membro del Consiglio della contrada della Tartuca), ha detto di avere il sogno di vincere il Palio di Siena.

Sheila, del tutto impreparata, ha chiesto: “E che cos’è?”

Inutile dire che questa sua lacuna ha fatto discutere non poco i telespettatori, che si sono sbizzarriti coi commenti. Tra un “Ha scritto un libro. E non sa nemmeno cos’è il Palio di Siena” e un “Ha scritto un libro, non sa usare il congiuntivo e ignora l’esistenza del Palio di Siena ma HA SCRITTO UN LIBRO. Dove finiremo?”, c’è chi ha scritto “Shaila davvero non conosce il palio di Siena? Ma è uno scherzo?”

E ancora: “io posso capire Helena che è straniera… ma non conoscere il Palio di Siena e cosa sono le contrade è da vera ignorante“.

GF, ‘speak in italian’: la regia interviene durante la diretta e riprende Shaila e Tommaso

Lei e Tommaso, durante la diretta pomeridiana, ad un certo punto hanno cominciato a parlare in inglese, con il ragazzo che ha preso a correggere il suo accento.

Poi però hanno continuato la conversazione, facendo arrabbiare il Grande Fratello che, rassegnato, ha detto “speak in Italian“.

La risposta di Shaila è stata: “E vabbè, è stato breve ma intenso“. Ricordiamo infatti che i concorrenti del Grande Fratello sono da sempre tenuti a parlare in italiano, affinché il pubblico possa capire perfettamente tutto ciò che si dicono.

